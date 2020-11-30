«السويدي إليكتريك» تتعاقد على توريد 500 ألف عداد ذكي بقيمة 1.4 مليار جنيه

السويدى إليكتريك تفصح عن تفاصيل عقد ضخم مع شركة الكهرباء

أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن تعاقدها على توريد وتركيب 500 ألف عداد ذكى لصالح شركة القاهرة لتوزيع الكهرباء، بقيمة إجمالية قدرها 1.41 مليار جنيه تقريبًا.

وقالت السويدى إليكتريك فى إفصاح للبورصة، الاثنين، إن هذا التعاقد تم بالتحالف مع شركة تويوتا تسوشو اليابانية.

ويشمل التعاقد قيام شركة السويدى بأعمال التصميم والتوريد والتركيب لكل مكونات المشروع فى غضون 910 أيام من تاريخ استلام أول دفعة نقدية (سنتين ونصف تقريبا).

وتقول السويدى إن هذا المشروع يأتى فى إطار خطة الحكومة لتحديث البنية التحتية للكهرباء على مستوى الجمهورية، للحد من ظاهرة سرقة التيار، بما يسهم فى تقليص الفقد وتحسين أداء الشبكة ككل.

السويدى إليكتريك وقعت عقد محولات كهرباء بقيمة 355.5 مليون جنيه

ووقعت السويدى إليكتريك فى سبتمبر الماضى عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بمدينة السادات بمحافظة المنوفية بقيمة اجمالية 355.5 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة (2 سبتمبر) إن هذا العقد وقعته شركتها التابعة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بمدة تسليم أربعة عشر شهرًا.

وينص التعاقد على أن تقوم السويدى بإنشاء محطة محولات كهربائية بامتداد مدينة السادات بمحافظة المنوفية بنظام تسليم المفتاح.

ووقعت السويدى إليكتريك عدة عقود فى مجال الكهرباء خلال الأشهر الماضية على المستويين المحلى والدولى.

وأفصحت الشركة فى مايو الماضى عن توقيع عقد أعمال توصيل التيار الكهربائى لنحو 50 فدانًا بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، بقيمة إجمالية 475 مليون جنيه.

ويختص العقد بتوصيل التيار الكهربائى لـ50 فدانًا بشرق العوينات، فى غضون ثمانية أشهر من تاريخ تسلُّم الموقع خاليًا من الموانع والمعوقات.

كما أعلنت السويدى فى نفس الشهر عن توقيع عقد محولات كهربائية بمنطقة اللاهون في محافظة الفيوم بقيمة إجمالية 209 ملايين جنيه.

وفاز تحالف بقيادة السويدى اليكتريك، فى يناير الماضى، بمشروع طرحته وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

السويدى وقعت عقدين دوليين فى الكونغو والإمارات خلال 2020

ووقعت المجموعة فى أغسطس الماضى عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بجمهورية الكونغو الديموقراطية بقيمة إجمالية 38.6 مليون دولار تقريبا.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 9 أغسطس إن هذا العقد وقعته شركتها التابعة السويدى إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة مع الشركة الوطنية للكهرباء فى الكونغو الديموقراطية.

ويقع مقر محطة محولات المزمع إنشاؤها فى مدينة كاسومباليسا، بمقاطعة أوت -كاتاغانا، ومن المقرر الانتهاء منها فى غضون 18 شهرًا تقريبًا.

وسبق للمجموعة فى 14 أبريل الماضى توقيع عقد أعمال كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إمارتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك السويدى اليكتريك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وتعمل الشركة فى 5 قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

السويدى تسجل مبيعات بقيمة 31.4 مليار جنيه فى 9 أشهر

أحمد السويدى رئيس الشركة والعضو المنتدب

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للمجموعة تراجع أرباحها إلى 1.9 مليار جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بنحو 2.78 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة للمجموعة تراجع ايراداتها إلى 31.4 مليار جنيه خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 34.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة تراجع تكاليف النشاط إلى 27.1 مليار جنيه خلال الفترة مقارنة بنحو 29.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وقال أحمد السويدى رئيس الشركة و العضو المنتدب إن نتائج أعمال الربع الثالث شهدت تعافيا من تداعيات كورونا التى أثرت على نتائج أعمال النصف الأول.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 909 مليون جنيه خلال الربع الثالث (يونيو-سبتمبر) مقارنة بأرباح بلغت 831.5 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وأظهرت نتائج أعمال سابقة تراجع صافى أرباحها إلى مليار جنيه تقريبا خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتراجع مبيعات الشركة إلى 20.1 مليار جنيه خلال النصف مقارنة بنحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتأثرت نتائج أعمال أغلب الشركات المدرجة فى البورصة المصرية بتداعيات فيروس كورونا الممتدة منذ مارس الماضى.

وتتوقع وحدة أبحاث بنك الإستثمار بلتون أن تحافظ مجموعة السويدى على أداء جيد بسبب حجم الأعمال الضخم الذى تقوم على تنفيذه فى قطاع المقاولات وغيرها.