«السويدي إليكتريك» تتعاقد على إنشاء محطتي محولات كهربائية بقيمة 1.1 مليار جنيه

أعلنت شركة السويدي إليكتريك اليوم الإثنين، توقيع عقدين لإنشاء محطتي محولات كهربائية لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء بقيمة إجمالية قدرها 1.1 مليار جنيه تقريبا.

وقالت السويدي إليكتريك في إفصاح مرسل للبورصة المصرية إن العقد الأول يختص بإنشاء محطة محولات من النوع المعزول بالغاز بمنطقة الخمائل بالشيخ زايد بقيمة 533.3 مليون جنيه تقريبا.

وتهدف هذه المحطة إلى توفير القدرة والتغذية الكهربائية للعديد من المشروعات القومية القائمة بالمنطقة، ومن المقرر تسليمها فى غضون 12 شهر من تاريخ التعاقد.

بينما يختص العقد الثانى بإنشاء محطة محولات من النوع المعزول بالغاز بنظام تسليم المفتاح بمنطقة الحمام بمحافظة مطروح بقيمة 566.8 مليون جنيه تقريبا.

وتهدف هذه المحطة إلى المساهمة فى التغذية الكهربائية لبعض أعمال مخطط استصلاح المليون ونصف الفدان الذى تتبناه الحكومة المصرية للوصول إلى الاكتفاء الذاتى بمنطقة الدلتا الجديدة.

ووقع تعاقد المحطتين شركة السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) ،بمدة تنفيذ 12 شهر من تاريخ التعاقد بنظام تسليم المفتاح، وفقا لإفصاحين مرسلين للبورصة المصرية الإثنين.

السويدي إليكتريك تفوز بعقد تطوير إشارات السكة الحديد بقيمة 2.4 مليار جنيه

وأفصحت السويدي إليكتريك فى 7 يوليو الماضى عن توقيع عقدي أعمال لتطوير خطوط السكك الحديدية فى مصر بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه التعاقدات جرى توقيعها عبر تحالف يضم شركة الغرابى للأعمال الهندسية المتكاملة (إيراتراك)، والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (جيكو).

ويتعلق العقد الأول بتنفيذ أعمال تجديدات الخطوط الطوالى وأحواش المحطات بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد (تجديد 110 كلم + 133 مفتاحا).

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد 1.17 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 484 مليون جنيه تقريبا وفقا للإفصاح.

بينما يختص العقد القانى بتطوير نظم الإشارات والاتصالات بسكك حديد نجح حمادى – الأقصر بقيمة إجمالية قدرها 1.29 مليار جنيه عبر نفس التحالف.

وتبلغ القيمة الإجمالية للعقد الثانى 1.29 مليار جنيه تقريبا تحصل السويدي إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة) على 545 مليون جنيه تقريبا، بمدة تنفيذ 24 شهرا من تاريخ التعاقد.

وتأتى هذه التعاقدات فى إطار المناقصة التى فاز بها تحالف السويدي إليكتريك فى يناير الماضى لتطوير السكك الحديدية بعدة محافظات بالدلتا والصعيد.

وتعمل المجموعة في 4 قطاعات أساسية (قطاع الأسلاك والكابلات، قطاع العدادت والمحولات، قطاع المقاولات، قطاع المنتجات الكهربائية)، كما تمتلك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

السويدي تقفز بإيراداتها إلى 39 مليار جنيه في 6 أشهر

أحمد السويدي

وأظهرت أحدث نتائج أعمال لمجموعة السويدي ارتفاع إيراداتها إلى 38.9 مليار جنيه خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بـ26 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

وكشفت قوائم الشركة المجمعة المرسلة للبورصة (23 أغسطس) ارتفاع تكاليف الشركة إلى 33.7 مليار جنيه خلال النصف المشار إليه، مقارنة بـ22.2 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

كما قفز صافي الربح المجمع إلى 2 مليار جنيه تقريبا خلال النصف، مقارنة بصافى ربح بلغ 1.7 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق 2021.

فيما أظهرت القوائم المستقلة للشركة (الأم) تسجيل صافى ربح قدره 1.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقارنة بنحو 55.9 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.78 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب بلغ 0.66 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021.

وأظهرت نتائج أعمال ربعية سابقة ، ارتفاع إيراداتها إلى 18.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من مارس 2021، مقارنة مع 12.9 بلغت مليار جنيه خلال عام 2021.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 0.32 جنيه بنهاية مارس الماضى مقارنة مع نصيب بلغ 0.29 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من عام 2021

كما كشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة للشركة ارتفاع مبيعاتها إلى 60.5 مليار جنيه خلال العام المالي المنتهي ديسمبر 2021، مقارنة مع إيرادات بلغت 46.4 مليار جنيه خلال 2020.

وقفز نصيب السهم الأساسي من الأرباح المجمعة إلى 1.39 جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة مع نصيب بلغ 1.15 جنيه للسهم خلال العام الماضي.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم. ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة 67.6% ،بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتاريخ 7 يوليو الماضى.