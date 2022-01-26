«السويدي إليكتريك» تؤكد فوزها بأعمال تطوير خطوط السكة الحديد بالدلتا والصعيد

أعلنت شركة السويدي إلكتريك ، فوزها بمناقصة أعمال تطوير السكة الحديد بمناطق الدلتا وصعيد مصر، ضمن تحالف يضم الغرابى للإنشاءات والشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية.

جاء ذلك فى إفصاح تأكيدى مرسل للبورصة الأربعاء، للرد على استفساراتها بخصوص ما نشرته المال تحت عنوان: “السويدي والغرابلى والمصرية يقتنصون خط سكة حديد «نجع حمادى – الأقصر» بتكلفة 110 ملايين دولار.

وقالت السويدى إليكتريك” إن تحالفها مع “الغرابى” و”المصرية” قدم أقل الأسعار فى مناقصتين طرحتهما الهيئة القومية للسكك حديد مصر.

وتختص المناقصة الأولى بمشروع تجديد وصيانة خطوط وأحواش ومفاتيح بمنطقة الدلتا ،وتشمل خطوط بنها- منوف -المعمورة -رشيد-23 يوليو-شبين القناطر- السنطة-محلة روح-بنها زفتى،بأطوال إجمالية 110 كلم تشمل 133 مفتاحا.

بينما تختص المناقصة الثانية بمشروع تجديد وصيانة خط نجع حمادى-الأقصر،بطول 91 كلم، يشمل 283 مفتاحا ،وفقا للإفصاح.

ونوهت السويدى بأنها لم توقع على العقود الخاصة بالمناقصتين بعد، بما يتعذر معه الإفصاح عن التكلفة النهائية للمشروعين.

السويدي إليكتريك توقع عقدا مع السويس لتصنيع البترول بقيمة 400 مليون جنيه

السويدى إليكتريك

وأفصحت السويدي إلكتريك فى 30 ديسمبر الماضى عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدًا مع شركة السويس لتصنيع البترول بقيمة 25.3 مليون دولار، ما يعادل 400 مليون جنيه مصرى تقريبا.

وقالت “السويدي إليكتريك” فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذا التعاقد جرى توقيعه من خلال شركاتها التابعة (سيدكو للخدمات البترولية).

ويختص التعاقد بتوريد كابلات وإكسسوارات كابلات ونظم أرضى ومهمات مضادة للانفجار لصالح السويس لتصنيع البترول إحدى شركات الهيئة المصرية العامة للبترول.

وجرى توقيع التعاقد بين الطرفين بتاريخ 29 ديسمبر الحالي، بينما تبلغ مدة التعاقد ثمانية أشهر من تاريخ بدء الأعمال، وفقًا للإفصاح.

توقيع عقدين مع إعمار ونيو جيزة بقيمة 1.6 مليار جنيه

وأفصحت شركة السويدى فى وقت سابق (19 ديسمبر ) عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدين جديدين بقيمة 1.6 مليار جنيه تقريبا أحدهما مع شركة إعمار مصر للتنمية.

وقالت الشركة فى إفصاح مرسل للبورصة المصرية آنذاك ، إن العقد الأول جرى توقيعه مع شركة إعمار مصر بقيمة إجمالية قدرها 996 مليون جنيه.

وجرى توقيع هذا العقد بواسطة شركة رواد الهندسة الحديثة (التابعة)،لتنفيذ أعمال مشروع MIVIDA office park ، خلال 26 شهرًا من تاريخ بدء سريان المشروع.

كما وقعت شركة رواد الهندسة عقدا آخر مع شركة نيو جيزة لتنفيذ أعمال مستشفى جامعى بقيمة 602 مليون جنيه تقريبا (مدة العقد 20 شهرا)،وفقا لإفصاح موازى للبورصة 19 ديسمبر.

السويدي إليكتريك تتعاقد على ثلاث مشروعات فى سيناء بقيمة 1.15 مليار جنيه

السويدى إليكتريك

وأفصحت مجموعة السويدي فى سبتمبر الماضى عن توقيع إحدى شركاتها التابعة عقدين لإنشاء ثلاث مشروعات كهربائية بوسط وشمال سيناء، بقيمة إجمالية قدرها 1.15 مليار جنيه تقريبًا.

وجرى التوقيع بواسطة شركة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع (التابعة)، ويختص التعاقد بإنشاء ثلاثة محولات بنظام تسليم المفتاح خلال 16 شهرًا.

وتبلغ قيمة العقد الأول 970 مليون جنيه، ويختص بمحولين من النوع المعزول بالغاز، بينما تبلغ قيمة العقد الثانى 180 مليون جنيه، ويختص بإنشاء محول من النوع نفسه، وفقًا للإفصاح.

ووقّعت السويدى إلكتريك للتجارة والتوزيع، فى 4 أغسطس الماضى، عقد أعمال شبكة رباء داخلية بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديدة بقيمة 190 مليون جنيه.

كما أفصحت الشركة، فى20 مايو قبل الماضى (2020)، عن توقيع عقد أعمال توصيل التيار الكهربائى لنحو 50 فدانًا بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، بقيمة إجمالية 475 مليون جنيه.

كما أعلنت السويدى، فى الشهر نفسه، توقيع عقد محولات كهربائية بمنطقة اللاهون في محافظة الفيوم، بقيمة إجمالية 209 ملايين جنيه تقريبًا.

وأفصحت السويدى، فى فبراير 2021، عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على أعمال بنية تحتية بمشروع تنمية جنوب الوادى بقيمة إجمالية قدرها 711 مليون جنيه تقريبًا.

وتمتلك مجموعة السويدى أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دولة حول العالم ،وهى شركة مملوكة لأفراد أشقاء من عائلة السويدى، ويشغل المهندس أحمد السويدى منصب الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب.

وتعمل الشركة فى 5 قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، المحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.

وشرعت المجموعة خلال الفترة الماضية فى إجراءات إتمام عملية الاستحواذ على شركتين آسيوتين إحداهما إندونيسية، والأخرى باكستانية ، بقيمة إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

وأظهر أحدث نتائج أعمال للمجموعة ارتفاع إيراداتها إلى 40.8 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضى مقارنة بإيرادات بلغت 31.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.