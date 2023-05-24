«السويدي إليكتريك»: إندونيسيا تفوز بمشروع لتأمين الطاقة للمناطق الحضرية في أوغندا  

أعلنت شركة السويدي إليكتريك بإندونيسيا أنه قد تم اختيارها من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي وحكومة أوغندا، ضمن منافسة ضارية مع كبرى الشركات الدولية، لتنفيذ مشروع تعزيز شبكة نقل الطاقة في منطقة كمبالا الحضرية من خلال المحطة المتنقلة الفرعية لشركة السويدي إليكتريك ذات الطراز العالمي والتي تعتبر الأولى من نوعها في أفريقيا.

ولقد تم توقيع العقد بقيمة 3.6 مليون دولار في المقر الرسمي لشركة نقل الكهرباء الأوغندية المحدودة في كامبالا في حضور الرئيس التنفيذي لشركة السويدي اليكتريك، شرق أفريقيا- إبراهيم قمر ومدير مبيعات شركة السويدي إليكتريك، اوغندا- محمد وهدان إلى جانب العضو المنتدب لشركة نقل الكهرباء الأوغندية المحدودة جوشوا كراماجي.

وقال جوشوا كراماجي العضو المنتدب لشركة نقل الكهرباء الأوغندية المحدودة، من خلال تكاتفنا مع واحدة من أبرز شركات توريد الطاقة والبنية التحتية في العالم وتصنيع محولات الطاقة محطات الطاقة الفرعية المتنقلة، تفتخر شركة نقل الكهرباء الأوغندية المحدودة بتعاونها مع شركة السويدي إليكتريك إندونيسيا من أجل تزويد منطقة العاصمة الأوغندية بمصدر طاقة موثوق ونتطلع لزيادة الاستفادة من محطة الطاقة الفرعية المتنقلة 20 في مواقعنا القومية للتنقيب عن النفط والغاز وكذلك التعدين والري والبناء.

وأوضح إبراهيم قمر الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك شرق إفريقيا، أنه لتمكين الأجيال القادمة من خلال خبرة أكثر من 85 عاما، أخذت شركة السويدي إليكتريك إندونيسيا على عاتقها ترسيخ بصمتها الفعالة في القارة الأفريقية مما ساعدها على كسب الثقة الغالية لدولة شقيقة مثل أوغندا.

وبالتعاون مع حكومة أوغندا وبدعم من وكالة التعاون الدولي اليابانية، يمكن للشعب الأوغندي الآن التمتع بالحياة الحضرية للمدينة مع الحفاظ على مصادر موثوقة للطاقة تلبي احتياج المواطنين الدائم لمصدر غير منقطع للطاقة وذلك بفضل محطة الطاقة الفرعية المتنقلة MVA 132/33-11kV 20.

تفخر شركة السويدي إليكتريك إندونيسيا بكونها أول شركة مصنعة في جنوب شرق أسيا تقوم بتطوير محولات الكهرباء بقدرة تصل إلى 500 ك ف و400 ميجا فولت امبير، إلى جانب كونها الشركة المصنعة الوحيدة في اندونيسيا لمحطات الطاقة الفرعية المتنقلة.”

وتسعى شركة السويدي اليكتريك إندونيسيا للقيام بدور قيادي في التنمية المستدامة للقارة السمراء وفي هذا السياق تلتزم الشركة بتصميم وتصنيع وتوريد وتسليم واختبار وتركيب وبدء تشغيل محطة فرعية متنقلة في منطقة كامبالا بقدرة MVA 132/33-11kV 20 حيث تم رقمنة الوحدة بشكل فريد باستخدام نظام التشغيل الآلي للمحطات الفرعية ليتم مراقبتها والتحكم بها بفعالية من أي مكان وباستخدام أي جهاز.