«السويدي إلكتريك» تعرض على الحكومة توفير 1.5 مليون «غطاء تنفسي» لمجابهة «كورونا»

تلقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، خطابًا من المهندس صادق السويدى، رئيس مجلس إدارة شركة السويدي إلكتريك والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة، يعرضان خلاله مبادرة من المجموعة للمساهمة في توفير مستلزمات طبية لدعم خطة الحكومة لمجابهة فيروس “كورونا” المستجد، والحد من انتشاره.

وذكروا أن تلك المستلزمات تشمل: عدد 1.5 مليون غطاء تنفسي جراحي، وأيضا 100 ألف غطاء تنفسي طبي N95، و20 ألف بدلة طبية واقية، و100 ألف واقٍ أيدي طبي، وجميعها للاستعمال لمرة واحدة.

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تثمن المبادرات المجتمعية التي يقدمها القطاع الخاص، ورجال الأعمال الوطنيون وكل مُؤسسات المجتمع المدني، بهذا الظرف الدقيق الذي تواجهه مصر، والذي يفرض ظلاله على مختلف دول العالم.

وأكد رئيس الوزراء أن تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص هو سبيل النجاح وتجاوز الصعوبات، سواء في عمليات الوقاية والمكافحة الفيروس، أو في أعمال البناء والتعمير، والتنمية بوجه عام.

وأكد مسئولا شركة السويدي إلكتريك دعم الشركة الكامل للإجراءات والتدابير الرشيدة التي اتخذتها الحكومة منذ بدء أزمة انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

ونوهوا إلى اتخاذ الشركة كل القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة ومعيشة أسر أكثر من 20 ألف مصري ينتسبون إلى مجموعة شركات السويدي في داخل وخارج البلاد.

وأكدوا أن الشركة تضع كل إمكانياتها بما يقي مصر وشعبها لهذا البلاء ويحد من آثاره.

وأوضح مسئولا الشركة أنه تمت مخاطبة عدد من موردي المُستلزمات الطبية، وشركائها في الصين، وأن الشركة بصدد توفير مستلزمات طبية وأدوية على سبيل التبرع.