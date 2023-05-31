«السويدي إلكتريك» تحقق 283% نموا في الأرباح.. والمبيعات تقفز إلى 33.3 مليار جنيه الربع الأول

أعلنت شركة السويدي إلكتريك عن نتائجها المالية المجمعة والمستقلة عن الربع الأول من العام الحالي 2023.

وحققت السويدي إلكتريك نموا في الإيرادات المجمعة بنحو 79.5%، لتصل إلى 33.33 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2023، مقابل 18.57 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2022.

وارتفع صافي الربح بعد خصم حقوق الأقلية بنسبة 281.8%، إلى 2.9 مليار جنيه، مقابل 760 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة.

وقفزت صافي أرباح السويدي إلكتريك المجمعة نحو 283.7%، لتسجل 3.17 مليار جنيه، مقابل 828.2 مليون جنيه، خلال الربع الأول من 2022.

وقال المهندس أحمد السويدي العضو المنتدب لشركة السوديدي إلكتريك إن النتائج القوية التي أحرزتها الشركة تعكس مرونة نموذج الأعمال خلال الربع الأول من 2023.

وذلك بفضل نمو المبيعات فضلا عن تركيز الشركة على تحسين الضوابط المالية والارتقاء بكفاءة العمليات التشغيلية.

واستكمل أن تلك العوامل ساهمت في تعزيز قدرة الشركة على مواجهة مختلف التحديات والضغوط التضخمية التي خيمت على المشهد الاقتصادي بمختلف الأسواق.