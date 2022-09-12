السويدي: إعداد أكثر من استراتيجية للصناعة والتصدير للعرض على المؤتمر الاقتصادي المستهدف إقامته

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن هدف الجميع هو التكاتف من أجل الخروج بالدولة من الأزمة الراهنة نتيجة عوامل كثيرة.

وأضاف السويدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية ON : “الأسبوع الماضي كان هناك لقاء مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة لمدة 3 ساعات، وتحدثنا عن المشكلات القطاعية والمشكلات العامة”.

وتابع السويدي؛ “المشكلات العامة كان على رأسها الاعتمادات ومستندات التحصيل والبضائع الموجودة في الموانئ ودوران الحركة الاقتصادية، وهذا الأمر مهم جدا أن يتم، وكان لنا اقتراحات عرضناها على رئيس الوزراء”.

وأشار السويدي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب من كل غرفة صناعية أن تعلن ملامح المؤتمر الاقتصادي والتحديات الموجودة.

وقال : “نعد استراتيجية الصناعة بالكامل وأكثر من استراتيجية أخرى مثل التصدير والوصول إلى صادرات قدرها 100 مليار دولار”.

وأكد السويدي أن المهم في هذه الفترة العجلة الإنتاجية، وأن تظل المصانع تعمل وخروج الخامات المكدسة في الموانئ، فالبضاعة تأتي في أكثر من صورة، مثل مستندات تحصيل والاعتمادات.

وقال السويدي: “عندما أحصل على بضاعة استحقاقها آجل 120 يوم هوقفها في الميناء ليه، المفروض البنك يسلمني المستند على طول وأشغل الصناعة، وهذا أول مطلب طلبته من رئيس الوزراء”.

وأوضح أن “هناك موارد للعملة عند أصحاب الشركات، وهناك صادرات تتم مع دول حدودية كلها تشتري كاش، ويجب أن نستخدم هذه المصادر وأن تدعمنا الدولة في ذلك، وللأسف فإننا ندفع غرامات كبيرة بالدولار جدا للشاحن”.

وأشار السويدي إلى أن “هناك ملايين الدولارات تُدفع يوميا كغرامات، وبالتالي فإن وجود البضائع في الموانئ أمر خطير جدا ونتمنى أن نتجنبه”.