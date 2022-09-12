السويدي: إعداد أكثر من استراتيجية للصناعة والتصدير للعرض على المؤتمر الاقتصادي المستهدف إقامته

قال المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات، إن هدف الجميع هو التكاتف من أجل الخروج بالدولة من الأزمة الراهنة نتيجة عوامل كثيرة.
وأضاف السويدي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية ON : “الأسبوع الماضي كان هناك لقاء مع المهندس أحمد سمير وزير الصناعة لمدة 3 ساعات، وتحدثنا عن المشكلات القطاعية والمشكلات العامة”.
وتابع السويدي؛ “المشكلات العامة كان على رأسها الاعتمادات ومستندات التحصيل والبضائع الموجودة في الموانئ ودوران الحركة الاقتصادية، وهذا الأمر مهم جدا أن يتم، وكان لنا اقتراحات عرضناها على رئيس الوزراء”.
وأشار السويدي إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء طلب من كل غرفة صناعية أن تعلن ملامح المؤتمر الاقتصادي والتحديات الموجودة.
وقال : “نعد استراتيجية الصناعة بالكامل وأكثر من استراتيجية أخرى مثل التصدير والوصول إلى صادرات قدرها 100 مليار دولار”.
وأكد السويدي أن المهم في هذه الفترة العجلة الإنتاجية، وأن تظل المصانع تعمل وخروج الخامات المكدسة في الموانئ، فالبضاعة تأتي في أكثر من صورة، مثل مستندات تحصيل والاعتمادات.
وقال السويدي: “عندما أحصل على بضاعة استحقاقها آجل 120 يوم هوقفها في الميناء ليه، المفروض البنك يسلمني المستند على طول وأشغل الصناعة، وهذا أول مطلب طلبته من رئيس الوزراء”.
وأوضح أن “هناك موارد للعملة عند أصحاب الشركات، وهناك صادرات تتم مع دول حدودية كلها تشتري كاش، ويجب أن نستخدم هذه المصادر وأن تدعمنا الدولة في ذلك، وللأسف فإننا ندفع غرامات كبيرة بالدولار جدا للشاحن”.
وأشار السويدي إلى أن “هناك ملايين الدولارات تُدفع يوميا كغرامات، وبالتالي فإن وجود البضائع في الموانئ أمر خطير جدا ونتمنى أن نتجنبه”.