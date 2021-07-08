السويدي: أسسنا مصنعا جديدا كل عام في الفترة من 1997 حتى 2000 (فيديو)

كشف المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “السويدي إليكتريك”، ان منذ عام 1997 حتى عام 2000، قامت بتأسيس مصنع جديد سنويًا سواء بأنشطة الكابلات الخاصة، أو الخامات أو مصنع النحاس الذي كان الأول من نوعه محليًا.

وأكد السويدي، في حوره مع برنامج CEO LEVEL الذي يذاع الان على شاشة ALMAL TV على منصة يوتيوب، أن الأمور كانت تسير بطريقة صحيحة دون أية عوائق في تلك الفترة، حتى عام 2000.

وأشار السويدي، للبرنامج الذي يقدمه حازم شريف، رئيس تحرير جريدة المال، ويذاع في السابعة مساء كل خميس، أن عام 2000 شهد تغيرًا كبيرًا في استراتيجية الشركة، إذ وقعت أزمة مالية في مصر، الأمر الذي تسبب في تداعيات سلبية على السوق تمثلت في انخفاض حجم الطلب عقب حالة الإنكماش المحلية.

يذكر أن القوائم المالية للسويدى إليكتريك كشفت عن تحقيق الشركة نموًا بنسبة %14 فى الإيرادات خلال الربع الأول من 2021 لتسجل 12.3 مليار جنيه، كما ارتفع صافى الربح بنحو %75 ليصل إلى 700.1 مليون جنيه.

وتقدر القيمة السوقية لمجموعة السويدي اليكتريك بنحو 17.7 مليار جنيه، بينما يبلغ رأسمال الشركة 2.184 مليار جنيه، موزعًا على 2.184 مليار سهم، فيما يتكون هيكل ملكية الشركة من صادق السويدي بنسبة 25.02% و أحمد السويدي بنسبة 25.01% و محمد السويدي بـ 17.65% وعزة السويدي بنسبة 2.97% وزينب السويدي بـ 2.97% و منى السويدي بـ 2.97%.