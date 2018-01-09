السويدى: دعمنا للرئيس لن يتوقف

رئيس "دعم مصر": سنتصدي للشائعات التي يثيرها البعض ضد النظام ياسمين فواز وقع النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية. وقال السويدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب التوقيع، إن غالبية النواب مؤيدون للرئيس عبد الفتاح ال

رئيس “دعم مصر”: سنتصدي للشائعات التي يثيرها البعض ضد النظام





ياسمين فواز

وقع النائب محمد السويدي، زعيم الأغلبية في مجلس النواب، استمارة تزكية الرئيس عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية ثانية.

وقال السويدي، في تصريحات للمحررين البرلمانيين عقب التوقيع، إن غالبية النواب مؤيدون للرئيس عبد الفتاح السيسي، ويرون أنه يجب ترشحه لفترة ثانية لاستكمال الإنجازات التي بدأها.

وشدد رئيس ائتلاف دعم مصر في تصريحاته على اقتحام السيسي لعدد من الملفات التي ظلت عالقة لسنوات طويلة وأدت لتضخم المشاكل، مشيرا إلى مناقشة مجلس النواب اليوم لمشروع قانون الإفلاس، رغم أن هذا المشروع خشيت حكومات سابقة من مناقشته أو التطرق إليه.

وأضاف السويدي أن دعم النواب للرئيس لن يتوقف عند مرحلة ملء الاستمارات فقط، ولكنه يشمل إقناع المواطنين، والتصدي للشائعات التي يثيرها البعض ضد النظام، واستشهد بقانون التأمين الصحي الذي يعد واحدا من أكبر وأهم إنجازات الفترة السابقة.

وبشأن عدم وجود مرشحين آخرين حتى الآن، قال السويدي: “مازال لدينا وقت ومن الممكن أن تحدث متغيرات قبل غلق باب الترشح بيومين”.