السويدى تستكمل مفاوضات تخصيص 2 مليون متر فى إثيوبيا

المال ـ خاصقال أحمد السويدى، العضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، رئيس الجانب المصرى بمجالس الأعمال المشتركة مع الصين وإثيوبيا، إنه عقد اجتماع موسع، مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا، لاستكمال مناقشات الحصول على 2 مليون متر مربع، لإقامة منطقة صناعية على الاراضى الأثيوبية.ويتفاوض الجانب المصرى منذ أع

المال ـ خاص

قال أحمد السويدى، العضو المنتدب لمجموعة السويدى إليكتريك، رئيس الجانب المصرى بمجالس الأعمال المشتركة مع الصين وإثيوبيا، إنه عقد اجتماع موسع، مع نائب رئيس وزراء إثيوبيا، لاستكمال مناقشات الحصول على 2 مليون متر مربع، لإقامة منطقة صناعية على الاراضى الأثيوبية.

ويتفاوض الجانب المصرى منذ أعوام مع إثيوبيا، لإقامة منطقة صناعية مشتركة، بنظام حق الانتفاع، مقابل 10 جنيهات فى العام للمتر شاملة المرافق، ومتاحة للاستثمار فى الأنشطة، وعرضت مجموعة من البنوك فى إثيوبيا تقديم التمويل للمشروعات المصرية بنسبة من %50 إلى %70 من رأس مال المشروع، بحسب تصريحات سابقة لأعضاء المجلس المصرى الإثيوبى.

وأشار السويدى فى تصريح لـ«المال»، على هامش مؤتمر أفريقيا 2017، إلى أن المجموعة لديها خطة للتوسع فى مشروعات نقل وتوزيع الكهرباء، فضلًا عن المشاركة فى إقامة محطة رياح فى محافظة أسوان.

وتابع: «المشروعات العملاقة التى منها العاصمة الإدارية، وشبكة الطرق التى تنفذها وزارة النقل، من شأنها جذب استثمارات جديدة، لاسيما أن مناخ الاستثمار المصرى فى الوقت الحالى أصبح أمنًا، بعد توافر الدولار فى السوق والقضاء على السوق السوداء».