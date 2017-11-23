السويدى تخطط لإنشاء فروع جديدة لأكاديمية الصناعة

هاجر عمران وسمر السيد قال وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، إن الشركة تعتزم افتتاح فروع جديدة لأكاديمية الصناعة التى تمتلكها، غير أنه لم يحدد مواقعها، مضيفًا أن الأكاديمية مختصة بالعاملين فى قطاع الصناعة بشكل عام، وليس فقط تدريب العاملين. وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأهرام إبدو، تحت عنوان ا

هاجر عمران وسمر السيد

قال وائل حمدى، نائب رئيس شركة السويدى إليكتريك، إن الشركة تعتزم افتتاح فروع جديدة لأكاديمية الصناعة التى تمتلكها، غير أنه لم يحدد مواقعها، مضيفًا أن الأكاديمية مختصة بالعاملين فى قطاع الصناعة بشكل عام، وليس فقط تدريب العاملين.

وأضاف خلال كلمته بمؤتمر الأهرام إبدو، تحت عنوان المدن المستدامة، اليوم الخميس، أن أكاديمية السويدى تساعد المتدربين على الحصول على أفضل وأحدث الوسائل التكنولوجية فى مجال الصناعة، وتهتم بشكل أوسع ببناء شخصية الأفراد وثقافتهم وليس القضايا العلمية فقط.

وأشار إلى أن الأكاديمية لا تشترط على الملتحقين بها العمل مع شركة السويدى بعد انتهاء فترة التدريب، مشيرًا إلى أنها تستهدف تعزيز قدرات العاملين فى القطاع الصناعى بشكل عام.