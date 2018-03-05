السويدى اليكتريك: خط برج العرب- مرسى مطروح لا يزال فى مرحلة التفاوض

رجب عزالدينقالت شركة السويدى اليكتريك إنها مازالت فى مرحلة التفاوض بخصوص خط ربط برج العرب –مرسى مطروح .جاء ذلك فى بيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الاثنين حول آخر متسجدات المشروع مشيرة إلى أن قيمة العقد ستعلن فور التوقيع.وأعلنت الشركة فى 27 ديبسمبر الماضى عن فوز شركتها التابعة

رجب عزالدين

قالت شركة السويدى اليكتريك إنها مازالت فى مرحلة التفاوض بخصوص خط ربط برج العرب –مرسى مطروح .

جاء ذلك فى بيان من الشركة للبورصة المصرية اليوم الاثنين حول آخر متسجدات المشروع مشيرة إلى أن قيمة العقد ستعلن فور التوقيع.

وأعلنت الشركة فى 27 ديبسمبر الماضى عن فوز شركتها التابعة السويدى اليكتريك للتجارة بممارسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بخصوص خط ربط برج العرب-مرسى مطروح.

وقالت الشركة فى بيان سابق للبورصة إن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة .

ويبلغ طول الخط المشار إليه 255 كليو متر عدد 5 لوط بطول 51 كليو لكل لوط ومن المقرر أن تقوم السويدى إليكتريك للتجارة بتصميم وتوريد وإنشاء خطوط هوائية بقدرة 500 كيلو فولت تسليم مفتاح لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووقعت السويدى للتجارة فى نفس الشهر عقد انشاء محطة محولات بدر2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 477 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد .



وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى اليكتريك، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.

وقفزت إيرادات الشركة إلى 42.9 مليار جنيه فى 2017، مقارنة بإيرادات قدرها 24.6 مليار جنيه فى العام السابق.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 1.74 مليار جنيه على المساهمين توزع فى شكل كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات لكل سهم، واقترح احتجاز 501 مليون جنيه للعام المقبل.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعًا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.