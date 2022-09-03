«السويدى اليكتريك» تنتهي من تصنيع وتركيب أكبر «جانتري» على الطريق الدائري

أعلنت شركة السويدي اليكتريك T&D، الانتهاء من تصنيع وتركيب أكبر جانتري في الشرق الأوسط بعرض 45 مترًا يغطي 9 حارات مرورية، على الطريق الدائري.

أشارت الشركة إلى أن كل أعمال التصميمات والتصنيع والتركيب تمت بأيدٍ مصرية خالصة، من عناصر فريق عمل شركة السويدي اليكتريك T&D.

في الوقت نفسه قدمت الشركة الشكر لفريق العمل، والذي ضم المكتب الاستشاري الذي تولَّى الإشراف على كل الأعمال، وإلي وزارة النقل بقيادة ورعاية معالي وزير النقل، في تسهيل وتذليل أية صعاب ودعم الصناعة المصرية لنهو وتنفيذ هذا الإنجاز.

الانتهاء من منظومة النقل الذكي على «شبرا- بنها»

وأوضح بيان الشركة أن ذلك يأتي في إطار متابعة تنفيذ منظومة النقل الذكي على الطرق السريعة، والتي تقوم شركة السويدي اليكتريك T&D بتنفيذها بنظام تسليم المفتاح.

وتنفذ وزارة النقل حاليًّا أعمال تطوير الطريق الدائرى تشمل التوسعة فى المسافة من منطقة المريوطية بالجيزة حتى طريق الأوتوستراد بالقاهرة بطول 12 كم.

وتستهدف الوزارة بناء الطريق الدائرى فى شكله الجديد ليشمل 7 حارات للملاكى، منها حارة داخلية مخصصة للأتوبيس السريع ليصبح فى كل اتجاه، ما عدا فى كوبرى المنيب الذي سيكون إجمالي الحارات به 8 فى كل اتجاه.

يشار إلى أن نظم النقل الذكية تعتمد على استخدام تقنيات الحاسب الآلي والإلكترونيات والاتصالات، لمواجهة العديد من تحديات النقل البرى، للمساهمة فى تقليل الحوادث، وزمن الرحلات على تلك الطرق، مع إتاحة معلومات عن المناخ، والطقس، و التكدسات المرورية.

وتتمثل العوائد الاقتصادية والاجتماعية للمنظومة، فى الحد من عدد الحوادث الحرجة بنسبة 22% سنويًّا، والحد من تجاوز السرعات المقررة على شبكة الطرق بنسبة 33%، والحد من استهلاك الوقود بنسبة 13%.

وأعلنت وزارة النقل، فى الفترة الماضية، أن إجمالى استثمارات قطاع الطرق بداية من 2014 حتى نهاية 2024 ستصل إلى 474 مليار جنيه.