السويدى اليكتريك تسجل مبيعات بقيمة 20 مليار جنيه فى 6 أشهر

السويدى اليكتريك تفصح عن نتائج أعمال النصف الأول من العام الجارى

أظهرت نتائج أعمال مجموعة السويدى اليكتريك تراجع مبيعاتها إلى 20.1 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الجارى مقارنة بنحو 21.5 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وكشفت النتائج المجمعة تراجع طفيف فى تكاليف النشاط إلى 17.8 مليار جنيه خلال النصف المنتهى يونيو مقارنة بنحو 17.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

كما أظهرت القوائم المالية المرسلة للبورصة الأحد تراجع صافى الربح إلى مليار جنيه تقريبا خلال الفترة المشار إليها مقارنة بنحو 1.9 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من 2019.

وتأثرت نتائج أعمال أغلب الشركات المدرجة فى البورصة المصرية بتداعيات فيروس كورونا الممتدة منذ مارس الماضى.

وتتوقع وحدة أبحاث بنك الإستثمار بلتون أن تحافظ مجموعة السويدى على أداء جيد بسبب حجم الأعمال الضخم الذى تقوم على تنفيذه فى قطاع المقاولات وغيرها.

السويدى اليكتريك وقعت عقدين فى مصر بقيمة 684 مليون جنيه

ووقعت السويدى اليكتريك عدة عقود فى مجال الكهرباء خلال الأشهر الماضية على المستوى المحلى والدولى.

وأفصحت الشركة فى مايو الماضى عن توقيع عقد أعمال توصيل التيار الكهربائى لنحو 50 فدانًا بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادى الجديد، بقيمة إجمالية 475 مليون جنيه.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 20 مايو إن شركتها التابعة “السويدى اليكتريك للتجارة والتوزيع” هى التى وقّعت العقد مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء.

ويختص العقد بتوصيل التيار الكهربائى لـ50 فدانًا بشرق العوينات، فى غضون ثمانية أشهر من تاريخ تسلُّم الموقع خاليًا من الموانع والعوائق.

كما وأعلنت السويدى فى نفس الشهر عن توقيع عقد محولات كهربائية بمنطقة اللاهون في محافظة الفيوم بقيمة إجمالية 209 ملايين جنيه.

وقالت الشركة، فى إفصاح للبورصة 12 مايو، إن شركتها التابعة ”السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع” هى من وقَّعت العقد المشار إليها، وسيتم تنفيذه خلال ستة أشهر.

وفاز تحالف بقيادة السويدى اليكتريك، فى يناير الماضى، بمشروع طرحته وزارة النقل لإنشاء أول ميناء جاف فى مصر بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 100 فدان.

السويدى توقع عقدين دوليين فى الكونغو والإمارات

ووقعت المجموعة فى أغسطس الجارى عقد إنشاء محطة محولات كهربائية بجمهورية الكونغو الديموقراطية بقيمة إجمالية 38.6 مليون دولار تقريبا.

وقالت المجموعة فى إفصاح للبورصة 9 أغسطس إن هذا العقد وقعته شركتها التابعة السويدى إليكتريك لنقل وتوزيع الطاقة مع الشركة الوطنية للكهرباء فى الكونغو الديموقراطية.

ويقع مقر محطة محولات المزمع إنشاؤها فى مدينة كاسومباليسا، بمقاطعة أوت -كاتاغانا، ومن المقرر الانتهاء منها فى غضون 18 شهرا تقريبا.

وسبق للمجموعة فى 14 أبريل الماضى توقيع عقد أعمالًا كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إمارتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وتمتلك السويدى اليكتريك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول.

وتعمل الشركة فى خمسة قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطوير، والمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية، وفقًا للمعلومات المتاحة على الموقع الإلكترونى للشركة.