السويدى: البلبلة حول اتفاقية الجزيرتين سببها الحكومة والإخوان

حمل النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف دعم مصر، حكومة المهندس شريف إسماعيل مسئولية البلبة التي يشهدها الشارع المصرى الآن حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، والمعروفة إعلاميا بتيران وصنافير.

وأكد السويدي فشل الحكومة في إدارة ملف الاتفاقية، قائلا: “اللوم الكامل على الحكومة التي حصلت على شهادة فشل إدارة هذا الملف بامتياز، وإن لم يكن هناك ثقة فى رئيس الجمهورية والجيش كانت ستحدث أزمات كبيرة”.

وأوضح خلال المؤتمر صحفي المنعقد اليوم بمقر الهيئة البرلمانية لائتلاف دعم مصر، أن مجلس النواب هو من تحمل المسئولية، خاصة أن “السوشيال ميديا” لعبت دورا كبيرا فى تأجيج البلبلة، مضيفا: “هناك نواب يخافون من أن يظهروا فى الصورة، ولكنى لا أخاف شيئا، رغم أنني أعلم أننا كائتلاف سنخسر من ذلك”.

وأشار السويدى إلى أن الحكومة أخطأت فى توقيت عرض الاتفاقية، ولم تهيئ الرأي العام للاتفاقية جيدا وتركت الساحة فارغة لمن يريد أن يعرض بمعلومات مغلوطة، مضيفا أن الشعب له الحق فى المعرفة العامة، خاصة أن الاتفاقية غير سرية.

ولفت إلى أن القوات المسلحة هى التى عرضت الموضوع، وهى الأكثر حرصا على مصالح البلاد، مشيرا إلى أن ما حدث من بلبلة بشأن الجزيرتين جاء بسبب حرب إلكترونية، منتقدا وسائل التواصل الاجتماعي، معتبرا إياها أداة فى يد جماعة الإخوان.

وأوضح أن النقاط الخلافية بين مصر والسعودية حول جزيرتي تيران وصنافير تم الانتهاء منها فى عام 2016، وهو الأمر الذى دفع الحكومة لتوقيع الاتفاقية، لافتا إلي أن السعودية طلبت من مصر تسليم الجزيرتين فى عام 2010، وقامت الأمم المتحدة بإرسال خطاب للحكومة المصرية بتسليم الجزيرتين.