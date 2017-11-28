السويدى إليكتريك: نتفاوض مع الطاقة المتجددة لإنشاء محطة جديدة

رجب عزالدينقالت شركة "السويدى إليكتريك"، إنها مازالت فى مرحلة المفاوضات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بخصوص إنشاء محطة طاقة بالرياح فى خليج السويس.جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشر تحت عنوان "السويدى - ماروبينى ينشىء محطتى طاقة رياح بـ 500 مليون يورو"، ونوهت إلى أنها س

رجب عزالدين

قالت شركة “السويدى إليكتريك”، إنها مازالت فى مرحلة المفاوضات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بخصوص إنشاء محطة طاقة بالرياح فى خليج السويس.

جاء ذلك فى بيان للرد على استفسارات البورصة، بخصوص ما نشر تحت عنوان “السويدى – ماروبينى ينشىء محطتى طاقة رياح بـ 500 مليون يورو”،

ونوهت إلى أنها ستفصح عن تفاصيل المشروع وتكلفته بعد الوصول للاتفاف.

وأعلنت الشركة فى 20 نوفمبر الجارى عن دخولها مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراض، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.

وصعد سهم السويدي إليكتريك لأعلى مستوى منذ إدراجه، خلال جلسة الأحد الماضى، بنسبة 2.09% عند سعر 128 جنيهًا.

وارتفع سهم الشركة منذ بداية العام بنسبة 72.6% بقيمة تداول بلغت 3.9 مليار جنيه، من خلال 43.12 مليون سهم.

ورفعت فاروس للأبحاث القيمة العادلة لسهم السويدي إليكتريك من 111.5 جنيه إلى 155 جنيهًا، مع بقاء توصيتها بزيادة الوزن؛ نظرًا لنتائج أعمالها التي جاءت أعلى من التوقعات.

وقفزت أرباح الشركة إلى 1.56 مليار جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 746.6 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.