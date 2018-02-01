السويدى إليكتريك : لم نحدد القيمة النهائية لمشروع كهرباء خليج السويس

قالت شركة السويدى إليكتريك، إن القيمة النهائية لمشروع توليد كهرباء طاقة الرياح بخليج السويس لم تتحدد بعد.

وأضافت – فى بيان للبورصة المصرية اليوم الخميس – أنها لاتزال فى مرحلة المفاوضات مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأعلن تحالف السويدى إليكتريك – ماروبينى اليابانية، عن توقيع اتفاق مبدئي فى 18 يناير الماضى، مع شركة أبو ظبى لطاقة المستقبل (مصدر) الإماراتية، لدراسة دمج مشروعى طاقة الرياح بخليج السويس بمنطقة رأس غارب.

كانت شركة أبوظبى للطاقة، قد دخلت فى شراكة مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بصدد تطوير مشروع توليد كهرباء من طاقة الرياح، بقدر 200 ميجاوات بمنطقة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر.

ووقع تحالف السويدى إليكتريك – ماروبينى اليابانية، مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، لإنشاء محطة توليد كهرباء من طاقة الرياح بقدرة إجمالية 500 ميجاوات بخليج السويس.



