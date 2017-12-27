السويدى إليكتريك للتجارة تفوز بمناقصة خط كهرباء مطروح

رجب عزالدينأعلنت شركة السويدى اليكتريك عن فوز شركتها التابعة السويدى اليكتريك للتجارة بممارسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بخصوص خط ربط برج العرب-مرسى مطروح.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة.ويبلغ طول الخط المشار إليه



رجب عزالدين

أعلنت شركة السويدى اليكتريك عن فوز شركتها التابعة السويدى اليكتريك للتجارة بممارسة الشركة المصرية لنقل الكهرباء بخصوص خط ربط برج العرب-مرسى مطروح.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن مدة تنفيذ المشروع 6 أشهر من تاريخ توقيع العقد واستلام الدفعة المقدمة.

ويبلغ طول الخط المشار إليه 255 كليومترا عدد 5 لوط بطول 51 كليو لكل لوط ومن المقرر أن تقوم السويدى إليكتريك للتجارة بتصميم وتوريد وإنشاء خطوط هوائية بقدرة 500 كيلو فولت تسليم مفتاح لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

ووقعت السويدى للتجارة أمس الثلاثاء عقد انشاء محطة محولات بدر2 لصالح هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة اجمالية 477 مليون جنيه ومدة تنفيذ 12 شهرا من تاريخ توقيع العقد.

وتتفاض السويدى إليكتريك حليا مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، بخصوص إنشاء محطة طاقة بالرياح فى خليج السويس بقيمة نصف مليار يورور.

وأعلنت الشركة فى 20 نوفمبر الجارى عن دخولها مفاوضات مع وزارة الكهرباء والطاقة للحصول على 6 قطع أراض، تستخدمها في تشغيل 6 محطات كهرباء من طاقة الرياح.

وقفزت أرباح الشركة إلى 1.56 مليار جنيه، خلال الثلاثة أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 746.6 مليون جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وارتفعت أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 إلى 4.6 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 2.4 مليار جنيه، بالفترة المقارنة من العام الماضي.