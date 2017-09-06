السويدى إليكتريك توقع مذكرة تفاهم مع هواوى للطاقة الشمسية

رجب عزالدين أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوى للترويج لتنمية الطاقة الشمسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية" تعتزم كلا الشركتين تقديم حل منافس كامل بنظام تسليم المفتاح يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويوظف أسس ابتكارية مثل الت

رجب عزالدين

أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن توقيعها مذكرة تفاهم مع شركة هواوى للترويج لتنمية الطاقة الشمسية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية” تعتزم كلا الشركتين تقديم حل منافس كامل بنظام تسليم المفتاح يحقق الاستخدام الأمثل للموارد ويوظف أسس ابتكارية مثل التشغيل والصيانة عالميا بشكل آلى ورقمى بالكامل وبسيط”

واحتلت توريدات هواوى من مبدلات التيار للطاقة الشمسية الفوتوقولطية المركز الأول عالميا خلال عامى 2015،2016.

وصرحت السويدي إليكتريك أمس الثلاثاء بأن شركتها قد وقعت عقدا لصالح شركة المستقبل للتنمية العمرانية لمد شبكات البنية الأساسية للكهرباء والاتصالات للحزمة رقم 5 من المرحلة الأولى لمدينة المستقبل بقيمة 620 مليون جنيه.

وأظهرت القوائم المالية للشركة خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفاع صافي الأرباح المحققة إلى 3.05 مليار جنيه، مقابل أرباح بلغت 1.66 مليار جنيه بالنصف المقارن من 2016.

ويبلغ رأسمال السويدى 2.23 مليار جنيه، موزعا على 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات.