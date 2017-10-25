السويدى إليكتريك توافق على عقود مشروع الطاقة الشمسية

رجب عزالدين وافقت الجمعية العامة العادية لشركة "السويدى اليكتريك"، بجلستها المنعقدة -الأحد الماضى- بالأغلبية على تعاقدها مع البنك الأوروبى لإعادة البناء ومؤسسة "بروباركو" الفرنسية.وفوضت العمومية المهندس أحمد صادق السويدى، العضو المنتدب، فى التفاوض والتعديل نيابة عن الشركة على كافة العقو

رجب عزالدين



وافقت الجمعية العامة العادية لشركة “السويدى اليكتريك”، بجلستها المنعقدة -الأحد الماضى- بالأغلبية على تعاقدها مع البنك الأوروبى لإعادة البناء ومؤسسة “بروباركو” الفرنسية.

وفوضت العمومية المهندس أحمد صادق السويدى، العضو المنتدب، فى التفاوض والتعديل نيابة عن الشركة على كافة العقود، بما فى ذلك وثائق المشروع ووثائق التمويل ووثائق الضمانات وأى تعديلات أو ملاحق أو مستندات أو ضمانات أو كفالات أو تنازلات أو اخطارات أو اعتمادات مستندية خاصة بالمشروع.

وأعلنت الشركة فى 19 أكتوبر الجارى، عن توقيع عقد تمويل مع البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 150 مليون دولار، لدعم مشروع الطاقة الشمسية، ضمن المرحلة الثانية من برنامج مصر لتعريفة التغذية المميزة للطاقات المتجددة.

وقالت الشركة إن الاتفاق يشمل قيام مؤسسة التمويل الفرنسية “بروباركو” بتوفير باقى تمويلات المشروع، كما يمتد إلى تمويل المشروع الماثل لشركة “كهرباء فرنسا للطاقة المتجددة” بنفس الموقع الحالى للمشروع فى حال توقيع اتفاقية شراكة.

وتسعى السويدى إليكتريك إلى عقد اتفاقية شراكة مع شركة كهرباء فرنسا فى أقرب وقت للعمل سوياً على استكمال تطوير وتمويل وبناء وتملك وتشغيل طاقة قصوى تصل إلى 130 ميجاوات فى نفس الموقع.

ومن المقرر أن تقوم الشركتين باستثمارات مشتركة لا تتجاوز 150 مليون دولار على أساس استثمارات مستهدفة لكل مشروع فى حدود من 70-75 مليون دولار أمريكى.

وتتوقع الشركتين توقيع عقد التمويل مع مؤسسة التمويل الفرنسية “بروباركو”، والوصول للإغلاق المالى الكامل للمشروعين قبل 27 أكتوبر الجارى.