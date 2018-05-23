السويدى إليكتريك تفوض مجلس إدارتها للتبرع بـ250 مليون جنيه

رجب عزالدين:فوضت عمومية شركة السويدى اليكتريك المنعقدة أمس الثلاثاء مجلس إدارتها بالتبرع فى حدود مبلغ 250 مليون جنيه خلال العام الجارى .وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الجمعية العامة اعتمدت التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017 والبالغة 56.6 مليون جنيه وفوضت المجلس ال

رجب عزالدين:

فوضت عمومية شركة السويدى اليكتريك المنعقدة أمس الثلاثاء مجلس إدارتها بالتبرع فى حدود مبلغ 250 مليون جنيه خلال العام الجارى .

وقالت الشركة فى بيان للبورصة المصرية إن الجمعية العامة اعتمدت التبرعات التى تمت خلال السنة المالية المنتهية ديسمبر 2017 والبالغة 56.6 مليون جنيه وفوضت المجلس الإدارة بالتبرع فى حدود 250 مليون جنيه خلال 2018.

وصدقت الجمعية على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر اضافة إلى القوائم المالية وتقرير مراقب الحسابات وقائمة توزيع الأرباح المقترحة.

وأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى اليكتريك، ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 64% تقريبًا، لتسجل 6.4 مليار جنيه، خلال العام المنتهى 31 ديسمبر 2017، مقارنة بـ3.9 مليار جنيه فى 2016.

واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع 1.74 مليار جنيه على المساهمين توزع فى شكل كوبون نقدي بواقع 8 جنيهات لكل سهم، واقترح احتجاز 501 مليون جنيه للعام المقبل.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.18 مليار جنيه، موزعًا عبر 218.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جينهات للواحد.