السويدى إليكتريك تفوز بمناقصة أعمال كهربائية بالوادى الجديد

أعلنت شركة السويدى إليكتريك عن فوز شركتها التابعة السويدى إليكتريك للتجارة والتوزيع بمناقصة الشركة المصرية لنقل الكهرباء لتنفيذ أعمال ربط كهرباء بالوادى الجديد.

جاء ذلك فى بيان ردا على استفسارات البورصة المصرية، حول بعض الأخبار المنشورة عن هذا الموضوع.

وقال البيان: “حصلت شركتنا التابعة على مناقصة تنفيذ جزء من خط ربط كهرباء شرق العوينات مركز بلاط بالوادي الجديد بطول 200 كيلو متر وسوف يتحدد قيمة العقد فور توقيعه”.

ويبلغ رأسمال السويدي 2.2 مليار جنيه، موزعا على 223.4 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.