السويدى إليكتريك تضاعف أرباحها إلى 1.5 مليار جنيه فى 3 أشهر

رجب عزالدينأظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى إليكتريك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 100% خلال الربع الأول من 2017.وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 1.5 مليار جنيه خلال الربع المذكور، مقارنة بنحو 767.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 وفقا للبيانات المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأربع



رجب عزالدين أظهرت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى إليكتريك ارتفاع صافى أرباحها بنسبة 100% خلال الربع الأول من 2017. وسجلت الشركة صافى ربح مجمع قدره 1.5 مليار جنيه خلال الربع المذكور، مقارنة بنحو 767.7 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016 وفقا للبيانات المرسلة للبورصة المصرية اليوم الأربعاء. وأظهرت القوائم المستقلة تسجيل صافى ربح قدره 115 مليون جنيه مقارنة بنحو 24.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2016. وارتفعت أرباح الشركة المجمعة إلى 3.9 مليار جنيه خلال 2016، بزيادة 200%، مقابل أرباح بلغت 1.3 مليار جنيه في 2015.