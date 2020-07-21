«السويدى إليكتريك» تسعى لتأسيس ذراع متخصصة فى مشروعات السكك الحديدية ومترو الأنفاق

«السويدي» تبحث مع شركة سيجوارت -إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والمالكة لمصنع سالشيف الإيطالى المتخصص فى إنتاج الفلنكات الخرسانية، المساهمة فى الكيان الجديد.

علمت «المال» من مصدر وثيق الصلة بشركة السويدى إليكتريك إنها تسعى لتأسيس ذراع متخصصة فى إنشاء وإحلال وتجديد خطوط مترو الأنفاق والسكك الحديدية، بالتعاون مع شركة محلية، وأخرى خارجية.

وأضاف المصدر – الذى طلب عدم الكشف عن اسمه – أن «السويدي» تبحث مع شركة سيجوارت -إحدى شركات قطاع الأعمال العام، والمالكة لمصنع سالشيف الإيطالى المتخصص فى إنتاج الفلنكات الخرسانية، المساهمة فى الكيان الجديد.

وأوضح أن «السويدي» تستهدف من تأسيس الكيان الجديد تلبيه الاحتياجات المستقبلية، لاسيما بعد فوزها بمشروع تأهيل خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا» بطول 700 كيلومتر، فضلا عن أن قطاعى السكة الحديد والمترو أصبحا من المجالات الواعدة بالتزامن مع توجه الدولة لتنفيذ أكثر من مشروع قومى فى الـ5 سنوات المقبلة.

ومن أهم مشروعات وزارة النقل التى تستهدف تنفيذها مشروع القطار الكهربائى فائق السرعة «العين السخنة – العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر العلمين والإسكندرية»، بطول 442 كيلومترا، والخط الرابع للمترو، وتأهيل خط مترو «حلوان – المرج»، إلى جانب تحويل خط قطار أبو قير إلى مترو بطول 22 كم، فضلا عن إعادة تأهيل ترام الرمل فى الإسكندرية.

وفازت شركة السويدى إلكتريك خلال الفترة الماضية بأكثر من مشروع لوزارة النقل، منها خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، وفترة تنفيذه 24 شهراً، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

كما فازت العام الماضى بمناقصة تحويل 6 طرق سريعة إلى منظومة النقل الذكى، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وستبدأ التنفيذ الفعلى للمشروع أغسطس المقبل ولمدة 18 شهرًا.

وأظهرت نتائج أعمال شركة السويدي تراجع صافى الربع إلى 4.1 مليار جنيه نهاية ديسمبر 2019، مقارنة بصافى ربح قدره 5.1 مليار جنيه خلال 2018 ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه، موزعة على 2.1 مليار سهم.

وتتوزع ملكية الشركة بين خمسة أشقاء من عائلة السويدى، بنسبة %67.7 بينما يتاح 32.3% للتداول الحر فى البورصة.