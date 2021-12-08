«السويدى إليكتريك» بين خطط التوسع الإقليمية وتباطؤ هوامش الربحية

بين خطط توسع إقليمية واعدة واستمرار ارتفاع التكلفة الإنتاجية، وضغوط على هوامش الربحية، أبدت وحدات بحوث فى بنوك استثمار رؤيتها وتوقعاتها للنتائج المالية لشركة «السويدى إليكتريك» حتى نهاية العام الحالى، ونظيره المقبل.

ويرى محللون فى بنوك استثمار أن «السويدى» نجحت فى تعظيم معدلات البيع خلال التسعة شهور الأولى من 2021، بفضل الارتفاع الملحوظ بإيرادات قطاع الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية على الرغم من اضطراب سلاسل الإمداد والتوريد عالميا.

وأكدوا أن «السويدى» أحرزت تقدما ملحوظا على صعيد توسعاتها الإقليمية إذ بدأت فى تجميع آخر استثماراتها بشركة «CG power system» فى إندونسيا، و«valdius engineering ltd» بباكستان في القوائم المالية، والذى رفع الطاقة الإنتاجية لقطاع المحولات إلى 30 ألف ميجا فولت أمبير سنويا.

وحافظت بنوك الاستثمار على توصيتها بزيادة الوزن النسبى لسعر السهم فى البورصة خلال الفترة المقبلة على خلفية زخم المبيعات، وارتفاع أسعار بيع المنتجات المستمر فى جميع القطاعات، إلى جانب خطط التوسع الواعدة.

وكشفت القوائم المالية المجمعة لشركة السويدى عن التسعة شهور الأولى من 2021، عن نمو فى الإيرادات بنسبة %29.9 لتسجل 40.88 مليار جنيه، مقابل إيرادات قدرها 31.47 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من 2020.

وارتفع إجمالى التكلفة إلى 35.37 مليار جنيه مقابل 27.16 مليار خلال الفترة نفسها من 2020، وقفز مجمل الربح %28.2 ليصل إلى 5.51 مليار مقابل 4.3 مليار للفترة المقارنة من العام الماضى.

وانخفض هامش مجمل الأرباح بشكل طفيف ليسجل %13.5 مقابل %13.7 قابلة ارتفاع المصروفات البيعية والإدارية إلى 2.32 مليار ، مقارنة بحوالى 2.05 مليار خلال الـ9 شهور من 2020.

وارتفعت المصروفات التمويلية خلال التسعة شهور الأولى من 2021 إلى 485.8 مليون جنيه، مقابل 386.4 مليون الفترة المماثلة، بحسب القوائم.

وقفز صافى ربح الفترة بنسبة %32.4 ليسجل 2.29 مليار جنيه، مقابل 1.73 مليار الفترة المماثلة، بينما صعد هامش صافى الربح بشكل محدود إلى 5.6 5 مقابل %5.5 الفترة المناظرة.

وارتفعت قيمة مشروعات المقاولات المتعاقد على تنفيذها إلى 57 مليار جنيه، خلال أول 9 أشهر من 2021 بزيادة %17.5 كما ارتفعت قيمة المشروعات فى قطاع العدادات بمعدل سنوى %48.6 لتبلغ 110 ملايين يورو، بينما قفزت فى قطاع المحولات %127 لتبلغ 133 مليون دولار.

وعلى صعيد نتائج أعمال الربع الثالث من 2021، ارتفعت إجمالى إيرادات “السويدي” بنسبة %31 لتصل إلى 14.87 مليار مقابل 11.35 مليار الفترة المماثلة.

وارتفعت إجمالى التكلفة 13.16 مليار جنيه خلال الثلاثة شهور مقابل 9.35 مليار الفترة المماثلة من 2020، وانخفض هامش مجمل الربح إلى %11.5 مقابل %17.6 خلال الربع الثالث من العام الماضى.

وصعدت المصروفات البيعية والإدارية إلى 770.3 مليون جنيه، مقابل 689.9 مليون خلال الربع الثالث من 2020، كما صعد المصروفات التمويلة إلى 192.1 مليون، مقارنة بمصروفات قدرها 173.14 مليون خلال الربع الثالث من 2020.

وهبط صافى أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام الحالى بنسبة %13.9 لتصل إلى 703.85 مليون جنيه، مقارنة بأرباح قدرها 817.5 مليون للفترة المماثلة من 2020.

بلتون: أرباح الربع الثالث أقل من التقديرات بـ%22 و%47 نموًا فى مصروفات الفائدة

وقال على عفيفى نائب رئيس قسم البحوث فى بنك الاستثمار بلتون إن أرباح الربع الثالث من العام الحالى – باستثناء البنود غير المتكررة والمتقلبة – شهدت تراجعا بنسبة %25 منخفضة %22 عن التقديرات.

وأوضح أن الانخفاض جاء بشكل أساسى نتيجة تراجع إجمالى الربح بنسبة %15، علاوة على زيادة قدرها %47 فى صافى مصروفات الفائدة، بالإضافة إلى معدل ضريبة الدخل مقارنة بالربع الثالث من2021.

وأشار إلى أن الأرباح المعلنة بعد خصم حقوق الأقلية اختلفت إذ وصلت إلى 703 ملايين جنيه متراجعة %13.9 فقط على خلفية مكاسب العملات الأجنبية المسجلة خلال الربع، على عكس الربع الثالث من عام 2020 الذى شهد تسجيل خسائر كبيرة فى أسعار الصرف.

وأكد أن الأرباح الأساسية للتسعة أشهر من 2021 بلغت 2.32 مليار جنيه مرتفعة 24% بعد استثناء البنود غير المتكررة، فى حين زادت الأرباح المعلنة بنسبة %32 لتصل إلى 2.29 مليار.

وذكر أن إيرادات السويدى قفزت بنسبة %31 على أساس سنوى خلال الربع الثالث إلى 14.9 مليار جنيه بزيادة 7% عن التقديرات، مدفوعة بشكل أساسى بالنمو فى القطاعين الرئيسيين فى المملكة العربية السعودية، والتى تمثل مجتمعة نحو %90 من إجمالى الإيرادات.

وأوضح “عفيفي” أن مبيعات قطاع الأسلاك والكابلات شهدت نموًا بنسبة 57٪ على أساس سنوى ليبلغ 7.4 مليار جنيه مما يعكس الزيادة فى الأسعار.

وأشار إلى أن قطاع تسليم المفتاح شهد زيادة قدرها %14 على أساس سنوى إلى 5.9 مليار جنيه، بينما تراجع %2 على أساس ربع سنوى.

وقال إن إجمالى الربح تراجع بنسبة %15 على أساس سنوى إلى 1.7 مليار جنيه، و%11 على أساس ربع سنوى، نتيجة انكماش الهوامش إلى %11.5.

ويرى أن تراجع إجمالى ربح الشركة خلال الربع الثالث قد جاء على خلفية انخفاض هامش الربح الإجمالى للأسلاك والكابلات إلى %8.5 إذ لم تمرر الشركة بالكامل الزيادة فى أسعار النحاس والألومنيوم العالمية، مما أدى إلى انخفاض إجمالى ربح الكابلات بنسبة 7٪ إلى 633 مليون جنيه.

وأوضح أن إجمالى الربح ارتفع بنسبة %28 خلال 9 شهور من 2021 إلى 5.5 مليار جنيه، مما يعنى ضمنا تحقيق هامش ربح إجمالى قدره %13.5 وهى معدلات أقل بشكل محدود عن الفترة المقارنة.

برايم: قطاع الأسلاك والكابلات يقود نمو ايرادات الربع الثالث.. وانخفاض 4 نقاط فى «الهوامش» مقارنة بالتوقعات

وقالت دينا عبد البديع المحلل المالى فى بنك الاستثمار “برايم” إنه على الرغم من نمو الإيرادات، فإن هوامش الربحية أثرت على صافى الربح.

وأوضحت أن إيرادات الشركة نمت %31 خلال الربع الثالث لتصل إلى 14.9 مليار جنيه مدفوعة بالزيادة فى قطاع الأسلاك والكابلات.

ولفتت إلى أن صافى الربح المجمع بعد حقوق الأقلية انخفض بمقدار %14 على أساس سنوى إلى 704 ملايين جنيه و%21 على أساس ربع سنوى على خلفية انخفاض فى هامش مجمل الربح إلى %11.5 والذى جاء أقل بمقدار 4 نقاط مئوية من التوقعات.

وترى أنها كانت تتوقع حدوث انخفاض فى أرباح الربع الثالث بشكل عام على أساس سنوى لكن جاءت الأرباح أقل من التوقعات بمقدار %9 بسبب تراجع الهامش لقطاع الأسلاك والكابلات.

وأوضحت أن الأداء القطاعى لشركة السويدى كان مختلطا خلال الربع الثالث فعلى سبيل المثال ساهم قطاع الأسلاك والكابلات بالنسبة الأكبر فى الإيرادات بنحو %50 للربع الثالث وقفزت إيراداته %57 إلى 7.4 مليار جنيه، مدفوعة بشكل أساسى بارتفاع الأسعار حيث نمت الأحجام بمقدار %1.2 على أساس سنوى وتراجعت %2 بشكل ربع سنوى.

وساهم قطاع الأسلاك والكابلات بحوالى %75 من إجمالى نمو الإيرادات فى الربع الثالث 2021، وعلى الرغم من ذلك، تراجع هامش مجمل الربح بشكل كبير على أساس سنوى إلى %8.5 فى الربع الثالث 2021 مقابل %14.3 فى الربع الثالث 2020 و%11.7 فى الربع الثانى 2021.

وأشارت إلى أن قطاع مشروعات تسليم المفتاح مثل ثانى أكبر مساهم فى الإيرادات بنسبة 42% فى الربع الثالث، و%20 فى إجمالى نمو الإيرادات، وارتفعت إيرادات القطاع %14 لتصل إلى 5.9 مليار جنيه.

وأوضحت أنه على الرغم من ذلك انخفض مجمل الربح بنسبة %16.2 كما تراجع هامش مجمل الربح إلى %12 مقارنة مع %16 فى العام السابق بسبب التغيير فى مزيج المشروعات.

وأضافت: “فى الوقت نفسه، نمت المشروعات تحت التنفيذ فى القطاع بشكل ملحوظ بلغ %17.5 إلى 57 مليار جنيه فى الربع الثالث 2021 مقابل 49.7 مليار فى الربع الثانى من العام الحالي”.

وذكرت أنه على الرغم من مساهمة قطاع المحولات الضئيلة فى الإيرادات لكن زادت إيراداته بمقدار %36 لتصل إلى 628 مليون جنيه.

وتابعت: “زادت المشروعات تحت التنفيذ فى قطاع المحولات من 88 إلى 133 مليون دولار فى الربع الثالث 2021، وبدأت السويدى فى تجميع عمليتى استحواذها الأخيرتين ضمن قوائمها المالية على “سى جى باور سيستم” بإندونيسيا و”فالدياس إنجينيرينج” بباكستان فى الربع الثالث 2021”.

وقالت إن قطاع المنتجات الكهربائية على الرغم من مساهمته الضئيلة فى الإيرادات (%2 فقط فى الربع الثالث 2021) لكن تضاعفت إيراداته تقريبا لتصل إلى 336 مليون جنيه، وحققت المنتجات الكهربائية أعلى هامش فى جميع القطاعات لتصل إلى %32.

وذكرت أن قطاع العدادات واصل أداؤه دون المستوى خلال الربع الثالث إذ انخفضت الإيرادات بمقدار %31 على أساس سنوى إلى 471 مليون جنيه نتيجة لانخفاض الحجم والأسعار، بينما ارتفعت المشروعات تحت التنفيذ فى القطاع من 98 إلى 110 ملايين يورو فى الربع الثالث.

ولفتت إلى أن قطاع مصادر الطاقة المتجددة الذى يساهم بشكل ضئيل فى الإيرادات انخفضت إيراداته بمقدار %11 على أساس سنوى إلى 92 مليون جنيه فى الربع الثالث 2021، وعلى الرغم من ذلك زاد هامش مجمل الربح بشكل ملحوظ إلى %50 مقابل %42 فى الربع الثانى 2021.

وحافظ بنك الاستثمار «برايم» على توصيته بزيادة الوزن النسبى والسعر المستهدف لسهم السويدى خلال 12 شهرا عند 12.7 جنيه للسهم، مع مخاطرة متوسطة.

وأكدت «برايم» أنها ستقوم بتحديث النموذج المالى الخاص بتقييم الشركة مع توقع أن تتجاوز النتائج المالية لعام 2021 تقديراتها الأولية وأن يشهد الربع الرابع أداء أقوى.

فاروس: 56.8 مليار جنيه مبيعات متوقعة بنهاية 2021

وترى وحدة أبحاث بنك الاستثمار «فاروس» أن شركة السويدى إليكتريك شهدت تباطؤا فى هوامش الربحية أثقلت المحصلة النهائية لنتائج الأعمال.

وأشارت «فاروس» إلى أن أرباح الربع الثالث قد جاءت أقل من تقديراتها بنسبة %24 نتيجة ضعف الهوامش فى جميع القطاعات باستثناء قطاع الطاقة المتجددة، وعلى الرغم من نمو الإيرادات المرتفع من قطاع الأسلاك والكابلات والمنتجات الكهربائية.

وذكرت أن «السويدى» سجلت ارتفاعا فى الإيرادات المجمعة بنسبة %31 معتبرة أن قطاع الأسلاك والكابلات هو المحرك الرئيسى لنمو الإيرادات بسبب ارتفاع أسعار النحاس والألومنيوم.

وأشارت إلى أن مجمل هامش الربح قد تباطأ إلى %11.5 نتيجة ضعف هوامش الربحية فى جميع المجالات ولكن التباطؤ فى قطاع الكابلات تسبب فى أكبر ضرر لمجمل الربحية.

وقالت “فاروس” إن إيرادات قطاع الأسلاك والكابلات شهد نموا قويا نتيجة ارتفاع أسعار البيع نسبة %53 مما أدى إلى تحسن إجمالى الربح من كل طن تم بيعه إلى 16.27 ألف جنيه نتيجة لأسعار النحاس القوية بنسبة %45 على أساس سنوى، ونمو أسعار الألومنيوم %53.

ولفتت إلى أن مجمل هامش ربحية القطاع انخفضت إلى %8.5 بسبب ارتفاع تكاليف الألومنيوم والكابلات النحاسية وانخفاض مزيج المنتجات بهامش الربح.

ولفتت إلى أن صافى مديونيات الشركة ارتفع من 4 إلى 5.94 مليار جنيه بنهاية سبتمبر2021 مقابل صافى نقد قدرة 18 مليون، ويعزى الارتفاع فى رصيد الدين إلى تمويل رأس المال العامل بشكل رئيسى، إلى جانب تمويل عمليات الاستحواذ.

وأوضحت “فاروس” أن قطاع مشروعات تسليم المفتاح ارتفعت إيراداته %14 خلال الربع الثالث لكن تراجع مجمل هامش ربحيته إلى 12.%.

وأشارت إلى أن عمليتى الاستحواذ الأخيرتين على شركة “CG Power System “ الإندونيسية وشركة” Valdius Engineering Ltd” الباكستانية رفعت قدرة تصنيع المحولات العالمية إلى حوالى 30 ألف ميجا فولت أمبير سنويا.

وتتوقع “فاروس” أن يكون أداء الشركة جيدا خلال الربع الرابع من العام الحالى، وكذلك عام 2022 على خلفية زخم المبيعات القوى وارتفاع أسعار البيع عبر جميع القطاعات تقريبًا وخطط التوسع الواعدة.

ورجحت أن تسجل “السويدي” صافى مبيعات بقيمة 56.8 مليار جنيه، وأرباح قدرها 3.8 مليار بنهاية 2021، وأن تحقق 59.6 مليار مبيعات و4.1 مليار أرباح خلال 2022.

وقفز نصيب السهم الأساسى من الأرباح المجمعة لشركة السويدى إليكتريك إلى 1.07 جنيه بنهاية سبتمبر مقارنة مع نصيب بلغ 0.8 جنيه للسهم خلال الفترة المقارنة من العام الماضى.

وتمتلك السويدى إليكتريك أكثر من 30 منشأة صناعية حول العالم، وتقوم بتصدير منتجاتها إلى 110 دول، وتعمل فى خمسة قطاعات رئيسية هى: الأسلاك والكابلات، والمشروعات والتطويروالمحولات الكهربائية، والعدادات، والأنشطة الكهربائية.

على صعيد الأعمال الخارجية للشركة، أعلنت «السويدى إليكتريك»، مؤخرا، عن تعاقد إحدى شركاتها التابعة على ثلاثة مشروعات بالكويت بقيمة إجمالية قدرها 20.4 مليون دينار تعادل 1.06 مليار جنيه تقريبا.

ووقعت «السويدى» عدة عقود كهرباء بدول الخليج خلال الأعوام الماضية، منها عقدين بالإمارات العربية المتحدة خلال (2020-2019)، ففى أبريل الماضى وقّعت الشركة أعمالًا كهربائية بقيمة 124.5 مليون درهم إمارتى لصالح هيئة كهرباء ومياه دبى بالإمارات العربية المتحدة.

وأسندت إمارة الشارقة بالإمارات مشروعا فى المجال نفسه إلى السويدى إليكتريك فى مارس 2019 بقيمة 550 مليون دولار بالتحالف مع شركة ميتسوبيشى – هيتاتشى لنظم القوى.

ووقعت السويدى عدة عقود فى ست دول أفريقية فى مجال الكهرباء والسدود والطاقة الشمسية، منها الكونغو، جنوب السودان،تنزانيا، زامبيا،مدغشقر ،غانا خلال الفترة من (2019-سبتمبر 2021).

وحققت “السويدي” إيرادات بقيمة 46.4 مليار جنيه خلال العام المالى المنتهى ديسمبر 2020، وسجلت صافى ربح بقيمة 3.03 مليار.

ووافقت عمومية المجموعة فى أبريل الماضى على صرف أرباح على المساهمين بقيمة إجمالية قدرها 867.7 مليون جنيه بواقع 40 قرشا للسهم.

ويبلغ رأسمال الشركة 2.1 مليار جنيه موزعا على 2.1 مليار سهم بقيمة اسمية جنيه للسهم، ويتوزع هيكل ملكيتها ، بين ثلاثة أشقاء من عائلة السويدى بنسبة %67.6 ، بينما يتاح %32.3 للتداول الحر فى البورصة، وفقا لآخر إفصاح حول هيكل الملكية بتارخ أكتوبر الماضى.