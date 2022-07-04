«السويدى إلكتريك» تعتزم استثمار 2.5 مليار جنيه الفترة المتبقية من 2022

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن شركة السويدى إلكتريك تُخطط لضخ استثمارات بقيمة 2.5 مليار جنيه خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، وذلك بغرض تمويل خططها التوسعية على الصعيدين المحلى والخارجى.

وأضافت المصادر أن الشركة استثمرت حوالى مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي، وجهت لافتتاح المصانع الجديدة.

وأوضحت المصادر لـ«المال»، أن «السويدى إلكتريك» تبحث مجموعة من التوسعات الجديدة بمجال الطاقة المتجددة فى عدد من الدول.

وكشفت انها افتتحت مؤخرًا مصنعًا تابعًا لها للكابلات بدولة تنزانيا، فيما تُخطط لإنشاء وافتتاح 3 أخرى خلال عام.

يُذكر أن «السويدى» أفصحت بنهاية العام الماضى عن افتتاح مصنع كابلات كهربائية فى تنزانيا ضمن مجمع صناعي، بتكلفة استثمارية بلغت 35 مليون دولار تقريبًا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك إن هذا المصنع يمثل باكورة الكيانات التى سيجرى إطلاقها ضمن مجمع السويدى الصناعى فى تنزانيا.

وأشارت إلى أن الشركة وقعت منذ أيام عقد قرض دولى بقيمة 150 مليون دولار، مع مؤسسة التمويل الدولية «IFC»، على أن يوجه لتمويل عمليات الاستحواذ على مشروعات محطات الطاقة المتجددة.

ووفقًا لإفصاح الشركة للبورصة المصرية فإن جزءاً من القرض سيوجه لتمويل شراء أصول جديدة للمصانع القائمة لزيادة الطاقة والكفاءة الإنتاجية، وسيجرى منحه على شرائح متتالية بناءً على كل مرحلة وفقًا لمتطلبات مؤسسة التمويل الدولية، ويبلغ أجله 7 سنوات.

وفيما يتعلق بالوضع التصديري، قالت المصادر، إن الشركة توجه حوالى %50 من حجم الإنتاج المحلى من الكابلات للتصدير الخارجي، وتتواجد بأكثر من 100 دولة خارجية.

وأوضحت أن الشركة تستهدف زيادة مبيعاتها بنهاية العام الحالى بنسبة %20 مشيرة إلى أنها من المتوقع أن تستفيد بشكل كبير من زيادة سعر العملة الصعبة بدعم من حجم الصادرات لديها ووجودها القوى بالأسواق الخارجية. وكانت شركة «السويدى إلكتريك» قد تمكنت من الصعود بأرباحها الربع الأول من العام الحالى 2022، بنحو %7.6 وسجلت صافى بلغ 828.2 مليون جنيه، مقابل 769.49 مليون أرباحًا خلال الربع الأول من 2021 مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.