السومة المتألق يقود الأهلي للفوز بدربي جدة

سكاي نيوز عربية قاد المهاجم الدولي السوري عمر السومة فريقه الأهلي للفوز 3- صفر على غريمه الاتحاد في دربي مدينة جدة، ليحافظ بفارق الأهداف على صدارة ترتيب الدوري السعودي في ختام المرحلة السابعة. وسجل السومة هدفين للأهلي في الدقيقتين 50…

سكاي نيوز عربية





قاد المهاجم الدولي السوري عمر السومة فريقه الأهلي للفوز 3- صفر على غريمه الاتحاد في دربي مدينة جدة، ليحافظ بفارق الأهداف على صدارة ترتيب الدوري السعودي في ختام المرحلة السابعة.

وسجل السومة هدفين للأهلي في الدقيقتين 50 و90+1، بينما كان البرازيلي ليوناردو سوزا صاحب الهدف الثالث (56).

وعزّز السومة صدارته لترتيب هدافي الدوري السعودي، هذا الموسم، مع تسعة أهداف، بفارق ثلاثة أهداف عن لاعب الاتفاق هزاع هزاع.

وبات في رصيد الأهلي 16 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق الأهداف عن الهلال الفائز على الباطن 2- 1، علمًا بأن للهلال مباراة مؤجلة.