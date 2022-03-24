رياضة

السولية: لم ننس لحظات الحزن في نهائي إفريقيا.. ولدينا القدرة على التأهل للمونديال

لدينا أمل كبير بتعويض الله لمجهودنا
إسلام مصطفى 10:55 م, الخميس, 24 مارس 22 10:55 م, الخميس, 24 مارس 22

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تحدث عمرو السولية، لاعب وسط منتخب مصر، عن المواجهة الحاسمة أمام السنغال، مُبينًا أن جميع اللاعبين لن يتنازلوا عن تحقيق الانتصار والتأهل إلى كأس العالم لإسعاد الجماهير.

ويستعد منتخب مصر، لمواجهة السنغال غدًا الجمعة، في استاد القاهرة، في ذهاب المرحلة الحاسمة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وقال السولية خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: حلم الجميع الوصول لكأس العالم وسنحاول تحقيق نتيجة إيجابية في المباراة الأولى لتكون سببًا في الوصول للمونديال.

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وأضاف: لا ننسى الصورة الأخيرة بعد نهائي كأس الأمم الإفريقية، لدينا الإمكانيات الفنية للرد في الملعب والتأهل إلى كأس العالم.

وتابع السولية: لدينا أمل كبير بتعويض الله لمجهودنا ومع وجود الجماهير سيكون لدينا هدف هو الفوز غدًا.

وأتم حديثه: الكل لديه الخبرة الكافية لحضور الجماهير، نريد منهم أن يكون لديهم نفس روح الفريق وأتمنى التوفيق لأي 11 في الملعب ونبارك لبعضنا بعد المباراة.

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بقلم إسلام مصطفى

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