السولار ينجو من زيادة الأسعار.. تعرف على الأسباب

أصدرت الحكومة ممثلة فى لجنة التسعير التلقائي منذ تشكيلها فى عام 2019 حتى الآن نحو 7 قرارات بزيادة أسعار البنزين والمشتقات البترولية ، اختص السولار بزيادة واحدة فقط فيها وتحديدا فى يوليو 2022.

وحينها ارتفع سعر السولار – لأول مرة منذ تشكيل لجنة الوقود – ليصبح 7.25 جنيه للتر من 6.75 جنيه .

ووفقا لقرار الحكومة الصادر أمس فقد تم تثبيت سعر السولار عند مستواه الحالى ،وفقا لدراسات ومعطيات لجنة التسعير التلقائي للوقود.

وقال مصدر مسئول أن تثبيت سعر السولار يرجع إلى تأثيراته القوية والمباشرة على أسعار وتكاليف كافة السلع الحيوية والخدمات والنقل وغيرها.

وأكد أن الحكومة حريصة على تقليل الأعباء عن كاهل المواطنين بقدر الإمكان وعدم تحميلهم المزيد منها بزيادة أسعار السولار .

وأشارإلى أن تكلفة توفير السولار شهدت ارتفاعا كبيرا ،ورغم ذلك الحكومة تحرص على عدم تحريك أو زيادة سعره بنفس وتيرة البنزين .

و قررت لجنة التسعير التلقائى للمنتجات البتروليةالمعنية بمتابعة وتنفيذ آليات تطبيق التسعير التلقائى للمنتجات البترولية،بشكل ربع سنوى فى اجتماعها التوصية بتعديل الأسعار الحالية السائدة فى السوق المحلى .

، حيث تم تعديل سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة اعتبارا من الساعة الثانية صباح يوم 02 / 03 / 2023 لتصبح كالآتى 8.75 جنيه للتر البنزين 80 و 10.25 جنيه للتر البنزين 92 و 11.50 جنيه للتر البنزين 95 ،وسعر بيع طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز ليصبح 6000 جنيه للطن ، وتثبيت سعر بيع السولار عند 7.25 جنيه للتر، وتثبيت سعر المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية، كما تم زيادة غاز تموين السيارت ليصبح 4.50 جنيه / متر .