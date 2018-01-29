السوق تعاود استهداف مستوى 15500 نقطة

جهاد سالم:تمكنت مؤشرات البورصة من إنهاء عمليات التصحيح، التى استمرت خلال جلسات الأسبوع الماضى بالكامل، مع اقتراب المؤشرات من مستويات مقاومة قوية، مدعومة من عودة ظهور القوى الشرائية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجارى، طبقًا لأراء خبراء التحليل الفنى.رجح الخبراء أن يعيد مؤشر السوق الرئيسى EGX30

جهاد سالم:

تمكنت مؤشرات البورصة من إنهاء عمليات التصحيح، التى استمرت خلال جلسات الأسبوع الماضى بالكامل، مع اقتراب المؤشرات من مستويات مقاومة قوية، مدعومة من عودة ظهور القوى الشرائية خلال أولى تعاملات الأسبوع الجارى، طبقًا لأراء خبراء التحليل الفنى.

رجح الخبراء أن يعيد مؤشر السوق الرئيسى EGX30 التجربة، على مستوى المقاومة 15500 نقطة، حال تمكنه من اختراقة يستهدف مستويات 15650- 16000 نقطة، ويسعى نظيره EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة لاختراق المقاومة 855 نقطة، التى تفتح أمامه الطريق لاستهداف مستويات 870-900 نقطة.

أنهي EGX30 تعاملات الأحد على صعود، بنسبة %0.93، مسجلا مستوى 15311 نقطة، وارتفع مؤشر EGX70 بنسبة %0.88، ليغلق عند 854 نقطة، كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا %0.69، ليسجل 2030 نقطة.

وبلغت إجمالى قيمة التداول على الأسهم مليار جنيه، وارتفع رأس المال السوقى 8.3 مليار جنيه، ليسجل 859.1 مليار جنيه، مقابل 850.8 مليار جنيه، مستوى الإغلاق السابق.

اعتبر أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايروكابيتال لتداول الأوراق المالية، التحركات الإيجابية التى سيطرت على أسهم البنك التجارى الدولى، وسيدى كرير، ومصر الجديدة للإسكان، صاحبة الفضل فى صعود مؤشر السوق الرئيسيEGX30 خلال تعاملات الأحد.

لفت جمال الدين إلى أنEGX30 شهد عمليات جنى أرباح متواصلة استغرقت جميع جلسات الأسبوع الماضى، مع اقترابه من مستهدف 15500 نقطة، مرجحا أن يعاود المؤشر اختبار المستوى على المدى القريب.

حدد جمال الدين مستوى 15000 نقطة، مستوى إيقاف خسائر، حال ما تعرض المؤشر لضغوط بيعية، كما حدد مستويات الدعم عند 15155 نقطة، تليها 15075 نقطة على التوالى.

من جانبها أشارت ميادة أمين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة بريمير لتداول الأوراق المالية، إلى أن EGX30، استهل تعاملات الأسبوع الجارى على صعود 140 نقطة، بعدما تمكن من التماسك أعلى مستوى الدعم 15150 نقطة، فى إشارة لإنهاء عمليات التصحيح، التى شهدها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، ليعيد التجربة على مستوى المقاومة الأول 15300 نقطة، مدعومًا بارتفاع أحجام التداولات، والتحرك الإيجابى لعدد من الأسهم القيادية، على رأسها سهم البنك التجارى الدولى، وسهم مصر الجديده للإسكان.

توقعت ميادة، أن يسعى EGX30 خلال الجلسات المقبلة للارتداد فى محاولة إعادة التجربة على مستوى 15500 نقطة مره أخرى، حال تمكنه من اختراقه يستهدف المؤشر مستويات 15650- 16000 نقطة.

قالت إن المؤشر لا يزال يحمل رؤية مستقرة على الأجل القصير، طالما حافظ المؤشر البقاء والاستقرار أعلى مستوى الدعم 15000 نقطة، الذى يعد مستوى إيقاف خسائر للمستثمر قصير الأجل.

على صعيد EGX70 أشارت إلى أن المؤشر تمكن من إنهاء عمليات التصحيح التى شهدها على مدار تعاملات الأسبوع الماضى، حول مستوى الدعم 835 نقطة، ليعاود الارتداد مستهدفا مستوى المقاومة 855 نقطة، الذى مثل عائقًا أمام صعود المؤشر فى عدة محاولات على مدار 4 أسابيع، بدعم من القوى الشرائية التى ظهرت خلال تعاملات الجلسة الافتتاح.

قالت إن نجاح مؤشر EGX70 فى تجاوز مستوى المقاومة 855 نقطة، يفتح الطريق لاستهداف مستويات 870-900 نقطة، مرجحة أن تعوق مستويات الدعم -835 820 أى تراجع على الأجل القصير.

شهدت البورصة المصرية خلال تعاملات الأحد، سيطرة بيعية على تعاملات المصريين والعرب، بقيمة 101.29 مليون جنيه، و1.45 مليون جنيه، على الترتيب، فيما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 102.74 مليون جنيه.

اتجه الأفراد المصريين والعرب للبيع بقيمة 12.24 مليون و232.7 ألف جنيه على التوالى، بينما سجل الأجانب صافى شراء بقيمة 1.1 مليون جنيه.

سجلت المؤسسات المصرية والعربية صافى بيع بقيمة 89.05 مليون جنيه، و1.21 مليون جنيه على الترتيب، فيما سجلت الأجنبية صافى شراء بقيمة 101.64 مليون جنيه.