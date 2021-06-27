السوق تترقب طرح 10 طرازات موديل 2022 الشهر المقبل

أبرزها ماركات «هيونداى» و«تويوتا» و«شيرى» و«إم جى» و«لادا»

تتهافت شركات السيارات حاليًا على طرح الطرازات والموديلات الجديدة لعام 2022 فى ضوء تعزيز المنافسة أمام مختلف الماركات التجارية المطروحة داخل السوق المحلية، ولاسيما القدرة على جذب أكبر شريحة من القرارات الشرائية للمستهلكين وزيادة المبيعات.

رصدت “المال” أعداد السيارات التى ستستقبلها السوق المحلية من موديلات 2022، والتى تقارب 10 طرازات هى «هيونداى توسان – إلنترا HD- أكسنت RB، وتويوتا كورولا، وشيرى أريزو 5 – تيجو 3 – تيجو 7، وإمجى 5 ، وبى واى دى F3، ولادا جرانتا».

من جهته، قال منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالغرفة التجارية، إن السوق المحلية على أعتاب دخول العديد من الطرازات والموديلات الجديدة من قبل أغلب الوكلاء والمصنعين المحليين الذين يقبلون على استيراد أو إنتاج المركبات خلال الأيام المقبلة.

وتوقع زيتون أن تلجأ أغلب شركات السيارات لتسريع خطط الطروحات وإنتاج الموديلات الجديدة فى ظل اشتداد المنافسة التى تشهدها السوق المحلية، والعمل على زيادة حصتها السوقية من المبيعات الإجمالية للقطاع.

من جانبه، كشف أحد موزعى العلامات التجارية «هيونداى، شيرى»، عن إبلاغ مسئولى إدارة مبيعات الموزعين بمجموعة «جى بى غبور أوتو» عن توريد أولى الدفعات والحصص المقررة من الموديلات الجديدة لعام 2022 لـ«هيونداى توسان وأكسنت RB وإلنترا HD، وشيرى أريزو 5 وتيجو 3 وتيجو 7» فى السوق المحلية خلال الشهر المقبل.

وأكد أن شركته بدأت فى تلقى الحجوزات بشكل رسمى على الموديلات الجديدة من الماركات التجارية «هيونداى، شيرى» بعدما أعلنت «جى بى غبور أوتو» عن القوائم السعرية الجديدة لمختلف الفئات خلال الأيام الماضية.

ولفت إلى أنه من المتوقع أن تشهد السوق السوق المحلية مزيدًا من طروحات الطرازات وإنتاج الفئات الجديدة من جانب الوكلاء والمصنعين المحليين؛ بهدف خلق فرص تنافسية تمكنها على التوسع فى تقديم السيارات المنتمية لمختلف الشرائح السعرية، ولاسيما زيادة المبيعات.

بحسب البيانات الرسمية الصادرة عن تراخيص السيارات فى مصر، إجمالى عدد الطرازات المرخصة من موديلات 2022 بوحدات المرور بلغت نحو 216 مركبة خلال مايو الماضى.

تضمن قائمة الطرازات المرخصة من موديلات 2022 بوحدات المرور هى «شيفروليه أوبترا وفان N300، ونيسان صنى وسنترا وجوك، وتويوتا فورتشنر» خلال تلك الفترة.

يذكر أن إجمالى عدد سيارات الركوب «الملاكى» المرخصة فى مختلف وحدات المرور بلغت نحو 18 ألفًا و283 مركبة خلال الشهر الماضى.