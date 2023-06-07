السوق تترقب استقبال شاحنات «SANY» الصينية

علمت «المال» من مصادر مطلعة في سوق السيارات، أن شركة «السويدي للمعدات» التابعة لمجموعة «السويدي إليكتريك» بصدد تفعيل وكالة «SANY» للشاحنات في مصر خلال الفترة المقبلة.

ويأتى ذلك بعد استحواذ مجموعة «السويدي» على وكالة «SANY» التى بمقتضاها تتولى مهام استيراد وتسويق جميع منتجاتها فى السوق المحلية، بالإضافة إلى تقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة للعملاء.

قالت المصادر إن الفترة الماضية شهدت توقيع اتفاقية بين مجموعة «السويدي» و«SANY» الصينية للاستحواذ على حقوق توزيع وتسويق جميع منتجاتها فى السوق المحلية التى تشمل الآلات والمعدات والشاحنات وغيرها.

وأضافت أن «السويدي للمعدات» ستتولى مهام الإشراف والمتابعة للخطط المرتقب تنفيذها بشأن وكالة «SANY»، موضحا أنها تمكنت من توريد شحنة من بعض المعدات والآلات المستخدمة فى الأعمال الإنشائية والبنية التحتية خلال الفترة الماضية.

وأشارت إلى أن طرح شاحنات «SANY» سيعزز من عامل المنافسة في سوق السيارات من خلال زيادة الأعداد والكميات المعروضة من الفئات المختلفة إضافة إلى المساهمة فى الحد من الممارسات الاحتكارية من قبل الشركات والتجار الذين يقومون بالتحكم فى آليات التسعير.

وتوقع أن تتمكن العلامة الصينية «SANY» من الاستحواذ على حصة مناسبة من مبيعات سوق الشاحنات خاصة مع نقص الكميات المعروضة من الماركات التجارية الأخرى، فضلا عن العامل السعري سيلعب دورًا رئيسيًا فى مدى تسويق وبيع الطرازات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب تقرير مجلس معلومات سوق السيارات «أميك»، بلغت المبيعات الإجمالية للشاحنات في مصر خلال أول 4 أشهر من العام الحالى نحو 4 آلاف و367 مركبة، مقابل مقابل 13 ألفًا و24 وحدة فى الفترة المقابلة من العام السابق، بنسب تراجع %66.5.

وهيمنت «شيفروليه» على الحصة السوقية الكبرى من مبيعات قطاع الشاحنات بنسبة بلغت %64 مسجلة نحو 2796 مركبة خلال تلك الفترة.