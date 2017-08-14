السوق الملاحية تنتظر مؤتمر مميش وعرفات

السيد فؤاد: حالة من الترقب تسود السوق الملاحي، انتظارا لما سيسفر عنه المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده غدا الفريق مهاب مميش، ووزير النقل المهندس هشام عرفات، للإعلان عن تعديل القرارات الوزارية 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والتي بموجبها تم زيادة جميع مقابلات الانتفاع بالموانئ المصرية. يؤك



السيد فؤاد:





حالة من الترقب تسود السوق الملاحي، انتظارا لما سيسفر عنه المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقده غدا الفريق مهاب مميش، ووزير النقل المهندس هشام عرفات، للإعلان عن تعديل القرارات الوزارية 488 لسنة 2015، و800 لسنة 2016، والتي بموجبها تم زيادة جميع مقابلات الانتفاع بالموانئ المصرية.

يؤكد عاملين بالسوق الملاحي، خاصة المنتسبين لغرف الملاحة، أن القرارين قد تسببا في هروب الخطوط الملاحية العالمية من الموانئ المصرية، خاصة الواقعة على البحر المتوسط، حتى وصل الأمر إلى أن محطة قناة السويس للحاويات بميناء شرق بورسعيد أصبحت تتداول قرابة 1.5 مليون حاوية سنويا، بعد أن كانت قد وصلت إلى 3.9 مليون حاوية خلال الأعوام الماضية.

ويشير السوق الملاحي إلى أن بعض الرسوم زادت بموجب تلك القرارات بنسب تصل إلى 100% و300% وفي بعض البنود 500% ، وهو ما لا يمكن تحمله من قبل الشركات العاملة بالموانئ المصرية.

حدث حالة من الشد والجذب بين السوق الملاحي، ممثلا في غرف الملاحة ووزارة النقل حول تعديل تلك القرارات، حيث ترى الوزارة أن تلك الفئات والتعريفات لم يتم تعديلها منذ عام 2003 ، وبالتالي نسب التضخم تزايدت بصورة كبيرة، وهو ما يدعو إلى ضرورة تحريك الأسعار بهذه الصورة، بينما يرى السوق الملاحي أن التوقيت ليس في محلة لرفع تلك النسب، حيث تواجه الشركات الكثير من الخسائر خلال المرحلة الراهنة.

خالد حمام، نائب أول رئيس شعبة النقل الدولي واللوجيستيات، بغرفة تجارة القاهرة، يرى أنه من المتوقع أن يشهد المؤتمر الصحفي الإعلان عن إعادة النظر في قرار وزير النقل السابق رقم ٨٠٠ لسنة 2016، الذي أدي إلي ارتباك كبير داخل الموانئ المصرية، بدءاً من المهن المساعدة البسيطة داخل الموانئ، وصولا إلى شركات الشحن والخطوط الملاحية.

كما توقع أن تكون الحكومة قد تفهمت النتائج السلبيه لهذا القرار، والذي أدي إلي خروج بعض التحالفات للخطوط الملاحية من الموانئ المصرية، واعتماد موانئ قريبة كموانئ أساسيه لها.

ولفت إلى أنه قد صدر القرار رقم 800، بشكل متعجل ودون عرض على مجتمع الأعمال والجهات ذات الصِّلة، والتي تأثرت كثيرا جراء هذا القرار.

وتابع أنه قد شاب القرار عوار، إذ أكد وجوب اشتراك شركات الشحن الدولي (الفريت فوروردر) في شعبة الفياتا، والأخيرة منظمة أجنبية، والشركات المصرية ليست ملزمة بعضوية منظمة أجنبية، حتى تعمل بالموانئ المصرية.

واستطرد قائلا أن عضوية المنظمة لا يتطلب سوى دفع اشتراك سنوي دون التزامات أخري علي الشركات.

وقال عبدالعال علي، نائب رئيس شعة خدمات النقل الدولي، بغرفة تجارة الإسكندرية، إن السوق تترقب الإعلان عن تفادى ما أحدثته تلك القرارات، مثل خروج ٥ خطوط ملاحية من المواني المصرية، وتحديدا ميناء شرق بورسعيد إلى موانئ اليونان.

أحمد الشامي، خبير بحري، توقع ألا يكون هناك تعديل للقرار 488 لسنة 2015 ، إلا أنه سيكون هناك تعديل للقرار 800، وذلك بإعلان نسب تخفيض تتراوح من 20 إلى 50 %.

وأرجع هذا التعديل لإرضاء وكلاء الملاحة، والخدمات البحرية، مشيرا إلى أنه لا يوجد تأثير أساسا على ملاك السفن إلا فى حدود بسيطة، لافتا إلى أن التخفيض سيعود على الوكلاء فقط، ولن يصب فى صالح الملاك .

وتعقد هيئة قناة السويس ووزارة النقل، مؤتمرا صحفيا غدا بالإسماعيلية، حسب تصريحات وزير النقل هشام عرفات، وذلك بعد انتهاء اللجنة المعنية بدراسة رسوم الموانئ من إجراء التعديلات على قرارات النقل أرقام 488 و800، المتعلقة برفع رسوم الخدمات فى الموانئ، وزيادة مقابلات الانتفاع بالأنشطة.