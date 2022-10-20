«السوق الملاحية» تترقب افتتاح ميناء أبو قير خلال 2024

أكدت مصادر مطلعة بالسوق الملاحية لـ«المال» أنه من المقرر أن يتم افتتاح ميناء أبو قير البحرى التجاري، خلال عام 2024، وذلك بعد انتهاء شركات ديمى البلجيكية من أعمال التكريك، والغرابلى للمقاولات من الإنشاءات المدنية.

وأضافت المصادر، أنه يتبقى حتى الآن فى أعمال التكريك 32 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة، من إجمالى 115 مليونا، ومن المقرر الانتهاء من تلك المرحلة خلال العام المقبل، ليتم البدء فى مرحلة أخرى تصل حجمها إلى قرابة 60 مليون متر مكعب.

وتقوم شركة «ديمى» جروب البلجيكية، بأعمال التكريك بالخاصة بالمشروع، وذلك من خلال 8 وحدة بحرية متخصصة.

يذكر أن ميناء أبو قير، وقعت عقدًا مع «هاتشيسون» الصينية لإنشاء محطة تداول حاويات بميناء أبو قير، بسعة تداول 2 مليون حاوية سنويًا، كما تقوم شركة الغرابلى للاعمال الهندسية المتكاملة.

ويضم ميناء أبو قير الجديد عددًا من الأرصفة ذات الطول والعمق، والتى ستصبح حين اكتمالها من أكبر موانئ البحر الأبيض المتوسط، وتتكون من أرصفة للحاويات والبضائع العامة والصب الجاف والسائل.

وتم مؤخرًا الانتهاء من ربط الميناء بالطرق الرئيسية والمحاور بالطريق الساحلى الدولى والإسكندرية والطريق الزراعى.

وحصل الميناء مؤخرًا على موافقة من قبل مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن إنشاء منطقة حرة خاصة باسم شركة أبو قير لمحطات الحاويات.

ووفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، فإن المنطقة الجمركية الجديدة لميناء أبو قير تقع على مساحة مقدارها 597 ألف متر مربع، ومقرر أن تقوم بمزاولة نشاط تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل محطة حاويات بميناء أبوقير بالإسكندرية وكل الخدمات المرتبطة بهذا الغرض دون تخزين الحاويات بنظام المستودعات الجمركية.