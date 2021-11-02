اقتصاد وأسواق

السوريون يتصدرون .. تعرف على عدد اللاجئين في مصر عام 2021 (تفاعلي)

عدد الاجئين السودانيين 50.941 شخصا موزعة بين 26.036 لاجئ و24.905 طالب لجوء
سمر السيد 10:34 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 10:34 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

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أظهرت إحصائيات صادرة عن المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، عن وصول إجمالي عدد اللاجئين في مصر المسجلين لديها بنهاية سبتمبر الماضي إلى 81.955 لاجئ.

وأشارت المفوضية إلى أن إجمالي عدد طالبي اللجوء المسجلين لديها بمصر سجل بنهاية سبتمبر الماضي نحو 184.771 طالب لجوء.

وأضافت إحصائيات مفوضية اللاجئين، أن جنسيات هؤلاء الأشخاص من اللاجئين وطالبي اللجوء تتوزع بين  134.952 سوري الجنسية، بنسبة 51 % من إجمالي الجنسيات و 131.774 شخص من الجنسيات الأخري بنسبة 49%.

عدد اللاجئين السوريين في مصر 2021

وأوضحت أن إجمالي عدد اللاجئين السوريين في مصر المسجلين لديها يبلغ نحو 7.733 شخص ، منوهةً إلى أن هناك 127.219 سوري أيضاً طالب لجوء .

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عدد اللاجئين السودانيين في مصر

وأشارت مفوضية إلى أن عدد الاجئين السودانيين في مصر المسجلين لديها بلغ 50.941 شخص موزعة بين 26.036 لاجئ و24.905 طالب لجوء.

ووفق المفوضية السامية لشئون اللاجئين ، وصل عدد المسجلين لديها من اللاجئين و طالبي اللجوء من جنوب السودان إلى20.348  شخص موزعاً بين 1.762 طالب لجوء و18.568 شخص لاجئ.

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عدد اللاجئين فى مصر
اللاجئين فى مصر 2021 – صورة أرشيفية

وبلغ عدد اللاجئين وطالبي اللجوء القادمين من اريتريا نحو 20.416 شخص موزعاً بين 6.419 شخص طالب لجوء و 13.997 لاجئ.

وتابعت البيانات أن إجمالي عدد الإثيوبيين المسجلين لديها وصل إلى 15.303 شخص موزعةً بين 9.810 طالب لجوء و 5.493 لاجئ. .

وأضافت أن باقي الجنسيات المسجلة لديها للأشخاص اللاجئين وطالبي اللجوء، بلغت نحو 24.766 شخص.

عدد اللاجئين الذين تم تسجيلهم في 2021

ولفتت الإحصائيات إلى أن إجمالي عدد الأشخاص المسجلين في عام 2021 سجل نحو12.716 شخص منها 5.653 لاجئ سوري.

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ونوهت البيانات إلى أن محافظة القاهرة احتلت المركز الأول في صدارة استقبال اللاجئين وطالبي اللجوء، بواقع 93.679  شخص من بينهم 23.342 سوري.

بينما تستضيف محافظة الجيزة نحو92.903 شخص منهم 37.930 سوري، وجاءت محافظة الإسكندرية في المرتبة الثالثة إذ تستضيف نحو 21.229 شخص.

وجاءت محافظة القليوبية في المركز الرابع في قائمة استضافة اللاجئين وطالبي اللجوء، إذ يعيش بها نحو 19.310 شخص ، ثم الشرقية في المرتبة الخامسة ويقطن بها 10.564 شخص.

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بقلم سمر السيد

محررة بقسم الاستثمار والنقل حاصلة على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة عام 2009، التحقت للعمل بالجريدة، أكتوبر عام 2010، بدأت العمل فى قسم الاستثمار والنقل وتخصصت فى تغطية الأخبار المرتبطة بوزارة النقل، وفى مرحلة لاحقة، كُلفت بملف أخبار وزارة الخارجية و السفارات الأجنبية في مصر، وكافة المؤسسات الدولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولى، والهيئات التمويلية العالمية الأخرى.

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