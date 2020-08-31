السودان يواصل تحذير المواطنين من مخاطر الفيضان

دعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية الاثنين الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من مخاطر الفيضان . وقالت اللجنة بحسب بيان لوزارة الري إنها سوف تواصل متابعة موقف الفيضان. وأوضحت أن محطة الخرطوم تجاوزت…

دعت لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية السودانية الاثنين الجهات المختصة والمواطنين لإتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم من مخاطر الفيضان .

وقالت اللجنة بحسب بيان لوزارة الري إنها سوف تواصل متابعة موقف الفيضان.

وأوضحت أن محطة الخرطوم تجاوزت الاثنين أعلي قمة مسجلة (17.26 متر) بـ26 سم وبلغت(17.52متر) ،مؤكدة استقرار المناسيب العليا الحالية، بينما تجاوزت محطة شندي أعلى قمة مسجلة (18.07 متر) وسجلت اليوم (18.11متر)

وقالت اللجنة في بيانها اليومي، إن صور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أظهرت ان الأمطار التي هطلت في أعلى حوض النيل الازرق في ايام 28 و29و30 أغسطس ستؤدي لإستقرار في وارد محطة الديم عند الحدود السودانية – الأثيوبية ليوم غد (الثلاثاء) ، في حدود 915 مليون متر مكعب.

وأوضحت أن الأمطار في حوض العطبراوي في يومي 29 و30 أغسطس ستؤدي إلى إستقرار في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين.