السودان يفرض حظر التجول لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أعلنت السلطات السودانية فرض حظر للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) يوميا، لمكافحة انتشار فيروس كورونا . وقالت وكالة رويترز إن القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من الثلاثاء، للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا .…

أعلنت السلطات السودانية فرض حظر للتجول على مستوى البلاد من الثامنة مساء وحتى السادسة صباحا (بالتوقيت المحلي) يوميا، لمكافحة انتشار فيروس كورونا .

وقالت وكالة رويترز إن القرار سيتم تطبيقه اعتبارا من الثلاثاء، للمساعدة في كبح انتشار فيروس كورونا .

وقال عضو المجلس صديق تاور للتلفزيون الرسمي، إن السودان سيوقف أيضا رحلات الحافلات بين المدن والولايات بدءا من الخميس الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي.

وأعلن السودان عن ثاني إصابة بالفيروس يوم الجمعة الماضي وأكد وفاة شخص واحد حتى الآن.

وقالت وكالة سكاي نيوز اليوم إن فيروس كورونا أدى إلى وفاة أكثر من 15 ألف شخص حول العالم، بحسب تعداد أعدته فرانس برس، استنادا إلى أرقام رسمية.

وأشارت إلى أنه بالإجمال سجلت 15189 حالة وفاة، غالبيتها في أوروبا بنحو 9197 وفاة.

وأضافت أنه تم تشخيص أكثر من 341 ألف حالة رسمياً في 174 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء.

ولفتت إلى أن هذا الرقم لا يعكس إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات، إذ أن العديد من الدول لا تجري فحصاً إلا للحالات التي تستدعي علاجاً في المستشفى.

ويبلغ عدد الوفيات في إيطاليا، التي سجلت أولى حالات الإصابة في فبراير، 5476 حالةً من أصل 59138 إصابة، وشفي 7024 شخصاً بحسب السلطات الإيطالية.

وأحصت الصين (من دون هونغ كونغ وماكاو)، التي انطلق منها كورونا في ديسمبر، 81093 إصابة مع 39 حالة جديدة بين الأحد والاثنين، بينها 3270 وفاة (9 وفيات جديدة الاثنين)، و72703 حالات شفاء.

وبعد الصين وإيطاليا، تسجل إسبانيا أكبر عدد وفيات مع 2182 وفاة من أصل 33089 إصابة، ثم إيران مع 1812 وفاة و23049 إصابة، تليها فرنسا مع 674 وفاة و16018 إصابة، والولايات المتحدة مع 471 وفاة و35224 إصابة.