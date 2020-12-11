اقتصاد وأسواق

السودان يغلق معبر أرقين مع مصر بدون إبداء أسباب (مستند)

بدون إبداء أسباب أغلقت جمهورية السودان معبر أرقين الحدودي مع مصر
السيد فؤاد 6:51 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20 6:51 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

شارك الخبر مع أصدقائك

قررت وزارة النقل السودانية غلق معبر أرقين الذي يربط السودان مع مصر، وذلك اعتبارًا من اليوم الجمعة، وذلك دون إبداء أي أسباب تذكر عبر القرار الصادر عنها.

وحسب قرار وزارة النقل السودانية والذي حصلت “المال” على نسخة منه أن القرار صدر بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، وبموجب الصلاحيات الممنوحة لوزارة البنى التحتية والنقل، واستنادا للخطاب الصادر من مدير عام وحدة النقل البري في إدارة وتشغيل المعابر الحدودية مع دول الجوار.

ونص القرار على وقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع من والى جمهورية السودان عبر معبر أرقين.

اقرأ أيضا  أسعار الحديد اليوم في مصر .. وطن بشاي للصلب يسجل 11550 جنيها

كما نص على أن يعمل بهذا القرار اعتبارا من الجمعة الحادي عشر من ديسمبر لعام 2020 ولحين إشعار آخر.

كما أنه على المتعاملين والجهات ذات الصلة وضع القرار موضع التنفيذ الفوري مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.

وكانت قد قررت السودان في أغسطس الماضي إعادة فتح المعابر الحدودية مع مصر التي تم إغلاقها بالتزامن مع جائحة كورونا، حيث شمل فتح معبري «أرقين» و«أشكيت».

ونص قرار وزارة النقل السودانية في أغسطس الماضي  على استقبال رحلات الوصول والمغادرة، كما تم التعامل مع الركاب وفق البروتوكول الصادر من وزارة الصحة السودانية فى يوليو الماضي.

اقرأ أيضا  بورصة الدواجن اليوم 8-12-2020 فى مصر

وتضمن القرار أنه يسمح للمغادرين بالمرور فقط فى حالة استيفائهم للاشتراطات والضوابط المطلوبة من الجانب المصري.

أما بالنسبة لحركة البضائع فيسمح باستقبالها سواء كانت صادرة أو واردة من وإلى معبرى «أرقين» و”أشكيت” اعتبارا من الأحد المقبل أيضا، وفقا للضوابط الخاصة المنظمة لحركة البضائع على أن  يتم تطبيق اشتراطات وزارة الصحة، دون استثناء، وكان قد أشار سطوحى مصطفى على رئيس جمعية المستثمرين والصناعات الصغيرة بأسوان، إن إغلاق معبر أرقين الحدودى بين مصر والسودان يهدد بحدوث خسائر لدى الشركات المصرية نتيجة فسخ التعاقدات الموقعة مع الشركات السودانية لنقل البضائع بولاية دنقلا.

وأوضح أن هناك أكثر من 4 الآف سائق وعامل ليس لهم مصدر رزق سواء العمل مع الشركات العاملة بمنفذ أرقين البرى، علما بأن محافظة أسوان هى مدينة حدودية وتعتمد على تجارة الحدود بشكل يؤثر على نموها الاقتصادي.

اقرأ أيضا  «الزراعة»: رفع إحداثيات مزارع الموالح والفراولة باستخدام تكنولوجيا «GPS»

وأكد سطوحى، أن أكثر من 10 شركات بالمحافظة لديهم تعاقدات قيد التنفيذ لنقل بضائع ومستلزمات مع شركات سودانية بولاية دنقلا، ووقف المنفذ بهذا الشكل المفاجئ دون التنويه عنه بشكل مسبق سيعرض الشركات إلى خسائر مادية فادحة خاصة لارتباطها بأسعار تنفيذ مع الجانب السودانى قد تعرض أصحاب الشركات المصرية بمواجهة فسخ العقود المبرمة لعدم تقبل فكرة ارتفاع الأسعار بشكل غير مقبول من جانبهم.

قرار وزارة النقل السودانية بغلق معبر ارقين مع مصر
الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم السيد فؤاد

ملف الكاتب السيد فؤاد

اقرأ أيضاً

«الزراعة» تعلن موافقة الإمارات على استيراد 6 سلالات مصرية من الأغنام والماعز

الصاوي أحمد 4:06 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

«الزراعة» تعلن رسميا موافقة الإمارات على استيراد الماشية الحية من مصر

الصاوي أحمد 2:56 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

«الزراعة» : 32.6 مليون جنيه لتمويل صغار المربين ضمن المشروع القومى للبتلو

الصاوي أحمد 2:38 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الكتاكيت البيضاء اليوم 11-12-2020

محمد مجدي 2:31 م, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الذهب اليوم في مصر 11-12-2020 .. استقرار عيار 21

عمر سالم 11:39 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الجمعة 11-12-2020

الصاوي أحمد 10:27 ص, الجمعة, 11 ديسمبر 20