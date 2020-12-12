اقتصاد وأسواق

السودان يعيد فتح معابره الحدودية مع مصر (مستند)

بعد ساعات من قرار غلق حدودها البرية مع مصر السودان تتراجع عن القرار وتعيد فتح معبري أرقين وشكيب مرة أخرى
السيد فؤاد 10:30 م, السبت, 12 ديسمبر 20 10:30 م, السبت, 12 ديسمبر 20

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أصدرت وزارة النقل السودانية إعادة فتح معابرها الحدودية مع مصر اليوم السبت بعد أن كانت قد قررت غلقها أمس.

وكانت قد نشرت “المال” أمس قرار وزارة النقل السودانية بوقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع من وإلى السودان عبر معبر أرقين وشكيب الحدودي مع مصر.

وأوضحت الوزارة أن القرار جاء بناء على التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية، كما نوهت على المتعاملين والجهات ذات الصلة بوضع القرار موضع التنفيذ الفوري مع أخذ كافة التدابير اللازمة لنفاذه.

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ووفقا للقرار الجديد الذي أصدرته وحدة النقل البري التابعة لوزارة البنى التحتية والنقل السودانية رقم 6 لسنة 2020 أنه تقرر فتح المعابر الحدودية اشكيب وأرقين، والتي تم غلقها لأسباب تتعلق بالصحة العامة ولدواعي وقائية احترازية.

ونص القرار على انه حسب التوجيهات الصادرة من وزارة الداخلية وتوجيهات وزير البنى التحتية والنقل، وبعد المتابعة الدقيقة والتأكد بشكل قاطع من زوال الأسباب والدواعي التي أدت إلى التوجيه السابق ولضمان استقرار حركة الركاب والبضائع في المعابر البرية المشار اليها وعودتها إلى طبيعتها.

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وتقرر إيقاف العمل بالقرار السابق بغلق المعابر الحدودية مع مصر ووقف حركة المركبات سواء كانت مركبات خاصة أو مركبات نقل ركاب أو مركبات نقل بضائع.

كما يتم فتح المعابر البرية مع مصر “اشكيب وأرقين ” للحركة الطبيعية فورا، على ان تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان تنفيذ القرار وانسياب الحركة بشكل طبيعي.

وكان السودان قرر في أغسطس الماضي إعادة فتح المعابر الحدودية مع مصر التي تم إغلاقها بالتزامن مع تفشي جائحة كورونا، وشمل القرار السوداني فتح معبري أرقين وأشكيت.

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من جانبه، كان قد أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل خلال ساعات أنه قام باتصال هاتفي مع نظيره السوداني هاشم بن عوف، وزير النقل والبنية التحتية السوداني، والذي أوضح أن سبب الاغلاق كان بسبب إضراب الأطباء والأطقم الطبية في الجانب السوداني من المنفذ.

وأضافت وزارة النقل في بيانها أن منفذ أرقين تم غلقه من الجانب السوداني لعدة ساعات، وتم انتهاء الإضراب وإعادة فتح المنفذ من الجانب السوداني ليعمل المنفذ حاليًا بصورة طبيعية في الاتجاهين.



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بقلم السيد فؤاد

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