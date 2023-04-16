السودان يعلن سيطرته على مطار الخرطوم بعد اشتباكات مسلحة

أعربت وزارة الخارجية السودانية عن أسفها لقيام عناصر من قوات الدعم السريع المتمردة باقتحام ومهاجمة مطار الخرطوم الدولي صباح اليوم /السبت/، في وقت كان يستقبل فيه المطار عددا من الطائرات الدولية وأفواج المعتمرين إلى بيت الله الحرام.

وأشارت الخارجية السودانية – في بيان – إلى أن الهجوم أسفر عن تعرض طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية وطائرة سودانية أخرى لأضرار متفاوتة من قبل القوة المهاجمة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأوضحت أن القوات المسلحة تصدت لهذه القوى المهاجمة، وتمكنت من تطهير الوجود المسلح في المطار ومحيطه؛ وذلك حرصا منها على سلامة الطيران والمسافرين.

وقالت الخارجية السودانية، “إنها إذ تأسف للحادث؛ تطمئن الجميع بعدم ورود إفادات بأي إصابات وسط المسافرين والطواقم العاملة بالمطار والطيران”. وأعربت وزارة الخارجية عن أسفها للحادث، مؤكدة قدرة الأجهزة العسكرية على بسط الأمن في المطارات للطيران والمسافرين