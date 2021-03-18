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السودان يعلن إعادة تأهيل سد «بوط» في النيل الأزرق

تخصيص 330 مليون جنيه سوداني لإعادة تأهيل المرحلة الثانية للسد
مصطفى الجُدي 10:45 م, الخميس, 18 مارس 21 10:45 م, الخميس, 18 مارس 21

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أعلنت وحدة تنفيذ السدود بالإدارة العامة لحصاد المياه بوزارة الرى والموارد المائية السودانية، الشروع في إعادة تأهيل سد “بوط” في ولاية النيل الأزرق (جنوب جمهورية السودان)، قبل بداية فصل الخريف لهذا العام.

وقال مدير وحدة تنفيذ السدود بالسودان، المهندس السر محمد آدم، في بيان لوزارة الري، إنه تم البدء فى طرح عطاءات إعادة تأهيل سد بوط للشركات الوطنية تمهيداً لبدء العمل مطلع الشهر المقبل.

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وأشار إلى تخصيص 330 مليون جنيه سوداني (الدولار يعادل نحو 378 جنيها)، من إدارة التنمية بوزارة المالية لإعادة تأهيل المرحلة الثانية للسد.

من جانبه، أكد مدير الإدارة العامة لحصاد المياه المهندس عمار محجوب، جاهزية إدارة حصاد المياه لإكمال جميع الأعمال المطلوبة لإعادة التأهيل لضمان التخزين فى البحيرة والاستفادة من مياه التخزين.

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يذكر أن سد بوط والذى أُنشئ فى العام 2004 بولاية النيل الأزرق، من السدود الصغيرة التي أقيمت ضمن مشاريع حصاد المياه، وتعرض العام الماضى، إلى سيول وأمطار غير مسبوقة فى أعلى الوادي الذى يغذي البحيرة، مما تسبب فى كسر الردمية بطول 200 متر وتفريغ مياه البحيرة.

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بقلم مصطفى الجُدي

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