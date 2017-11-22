السودان يطيح بالسوق السوداء للعملة.. وتوقف نشاط المستوردين

خالد بدر الدين شنت قوات الأمن في السودان -اليوم الأربعاء- حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية، التي قوضت النظام المصرفي في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار. وذكرت وكالة "رويترز"، أن قيمة الجنيه السوداني انخفض بسبب نقص العملة الأجنبية لينخفض إلى 2

خالد بدر الدين

شنت قوات الأمن في السودان -اليوم الأربعاء- حملة على السوق السوداء للعملة لكبح السوق الموازية، التي قوضت النظام المصرفي في حين توقف بعض المستوردين عن ممارسة نشاطهم نتيجة تقلص المعروض من الدولار.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن قيمة الجنيه السوداني انخفض بسبب نقص العملة الأجنبية لينخفض إلى 27 جنيهاً للدولار، الأسبوع الماضي، مع لجوء الشركات التي ترفض البنوك تمويلها إلى السوق السوداء، مما أدى إلى تزايد الوجود الأمني، منذ أمس الثلاثاء، حول المناطق التجارية التي غالبا ما تشهد تعاملات في السوق السوداء.

ويأتي الضغط على الجنيه بعد أسابيع من رفع الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية فرضت على السودان منذ 20 عامًا، ما قد يفتح البلد الذي عانى من العزلة طويلا أمام مزيد من الاستثمار الأجنبي، إلا أنه يؤدي في نفس الوقت ذاته لزيادة الطلب على العملة الأجنبية من تجار يريدون الاستفادة من الأسواق الخارجية.

وقال شاهد من وكالة “رويترز” ومتعاملون، إن التجار اختفوا إلى حد كبير من الأماكن التي يتواجدون فيها عادة خارج البنوك والشركات، وتجرى صفقات العملات، كما أكد متعامل بالسوق السوداء “توقفنا عن العمل خشية القبض علينا، تشن قوات الأمن حملات مكثفة، لكننا سنعاود نشاطنا الأسبوع المقبل على الأرجح، لا توجد دولارات في البنوك والسعر هناك ليس حقيقيا لذا سيعود الناس إلينا”.

وجاء فى بيان صادر عن مكتب النائب العام، يوم الإثنين الماضى، أنه سيبدأ في مكافحة السوق السوداء وسيوجه للتجار اتهامات بتمويل الإرهاب وغسل الأموال وتخريب الاقتصاد.

ويبقي البنك المركزي سعر الصرف الرسمي للعملة عند 6.7 جنيه مقابل الدولار، ولكن إلى حد كبير لا يحصل على الدولار بهذا السعر سوى مستوردي السلع الأساسية، مثل القمح والوقود ما يوجد طلبًا كبيرًا على الدولارات في السوق السوداء.

وأعلنت الحكومة إجراءات طارئة يوم الإثنين وفرضت قيوداً على استيراد السلع الفاخرة، ووضعت سقفًا لتحويلات العملة وأعلنت عقوبات قانونية علي تجارة الدولار في السوق السوداء سعيا لوقف الاتجاه النزولي للعملة، ولكن بعد يوم واحد من هذه الإجراءات ارتفعت العملة إلى 23 جنيهاً مقابل الدولار، وأوقفت بعض الشركات أنشطتها منذ الأسبوع الماضي بسبب حالة عدم اليقين التي تكتنف سعر الصرف وساهم ضعف الجنيه في ارتفاع الأسعار في البلد الذي يعتمد على الواردات وبلغ معدل التضخم 33.08 % في أكتوبر على أساس سنوي.

وقال أمين عباس، المتحدث باسم اتحاد أصحاب العمل في السودان: ”الحل الجذري هو تعويم العملة وترك سعر الصرف لقوى السوق، قد يسبب ذلك مشاكل على المدى القصير ولكن في الأجل الطويل سيحقق استقرارا للسعر ويعيد الموارد للبنوك“، كما ذكر بعض رجال الأعمال أنه لا يوجد خيار أمام السودان سوى تعويم الجنيه، وهي خطوة يقولون إنها ستسد الفجوة بين سعري الصرف الرسمي وغير الرسمي وتعيد الدولار للنظام المصرفي الرسمي غير أن مدير شركة تستورد معدات زراعية، أكد: “توقفنا عن البيع منذ يوم الخميس.. سنعاود البيع حين يستقر سعر الصرف نسبياً”.