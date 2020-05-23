السودان يسترد 4 مليارات دولار من البشير وأسرته

كشفت هيئة مكافحة الفساد في السودان عن أن الخرطوم صادرت أصولا قيمتها نحو 4 مليارات دولار من الرئيس السابق عمر البشير وأفراد أسرته ومعاونيه.

وأوضح صلاح مناع، رئيس لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد واسترداد الأموال في السودان، إن اللجنة التي تشكلت أواخر العام الماضي صادرت أصولا بقيمة 4 مليارات دولار تقريبا.

وأضاف لبلومبرج: “تقديراتنا الأولية لقيمة الأصول والأسهم في الشركات والمباني المختلفة التي صادرناها هي 3.5 مليار دولار إلى 4 مليارات دولار”.

وكان البشير ، الذي أطيح به قبل عام وسط احتجاجات حاشدة ضد حكمه الإخواني الذي استمر ثلاثة عقود، قد سُجن في ديسمبر الماضي بعد إدانته بتهمة حيازة ملايين الدولارات بعملات أجنبية بشكل غير مشروع.

كما وجهت إليه المحكمة الجنائية الدولية اتهامات بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في المنطقة الغربية من دارفور.

وخلال الشهرين الماضيين، صادرات اللجنة قطع أراضي من عبدالله البشير شقيق الرئيس المعزول، كما استردت 450 مليون دولار أسهم البشير في مشروع النقل النهري، وصادرت أراضٍ سكنية من وزير الخارجية الأسبق علي كرتي.