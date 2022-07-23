السودان يرفع سعر البنزين إلى 760 جنيها للتر.. والديزل 17%

رفع السودان سعر البنزين والديزل بنسب متفاوتة كبيرة، في وقت يضرب فيه التضخم اقتصاد البلاد.

وأعلنت وزارة النفط السودانية في بيان اليوم رفع سعر البنزين بواقع 90 جنيها سودانيا للتر لتصل إلى 760 جنيها (1.34 دولار) للتر، وفقا لسكاي نيوز.

كما رفعت الوزارة أسعار الديزل بنسبة 16.8% (بواقع 108 جنيهات) إلى 748 جنيها للتر.

وشهد السودان زيادات متتالية في أسعار الوقود العام الماضي بموجب عملية إلغاء تدريجي لدعم الوقود والتي تهدف الآن إلى اتباع الأسعار العالمية.

ووصلت معدلات التضخم في السودان لمستويات قياسية، لكنها بدأت في التراجع مؤخرا، حيث سجل معدل التضخم السنوي في البلاد خلال يونيو الماضي 148.88%.

وتدهور اقتصاد السودان في أعقاب الإجراءات التي اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان في 25 أكتوبر الماضي باستبعاد المدنيين من دائرة الحكم.

وتسببت الإجراءات في تعليق التمويل الدولي للسودان.

وبالأمس أعلن أصدر الفريق أول محمد حمدان دقلو نائب رئيس مجلس السيادة السوداني بيانا أعلن فيه عن “أخطر أزمة تمر بتاريخ السودان الحديث”.

ودعا دقلو قوى الثورة والقوى السياسية الوطنية للإسراع في الوصول لحلول عاجلة تؤدي لتشكيل مؤسسات الحكم الانتقالي.

وتابع: “قررنا أن نترك أمر الحكم للمدنيين وأن تتفرغ القوات النظامية لأداء مهامها”.