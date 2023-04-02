السودان يرفع سعر البنزين إلى 588 جنيها ويخفض الجازولين

تقررت وزارة الطاقة والنفط السودانية تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبار من صباح غد الاثنين الموافق 3-4-2023م، ليكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي سعر لتر البنزين (588) جنيها بعد أن كان 520 الشهر الماضي، وتراجع سعر لتر الجازولين إلى (582) جنيها بعد أن كان 600 جنيه الشهر الماضي.
وذلك في إطار سياسة وزارة الطاقة والنفط في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية.
ويشمل السعر أعلاه رسوم ولاية الخرطوم (8) جنيهات على اللتر، وسوف تكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان.