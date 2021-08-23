السودان يرسل 105 من منسوبي الشرطة للتدريب في مصر

أرسلت هيئة التدريب برئاسة قوات الشرطة في السودان 105 أفراد من منسوبيها للتدريب المتقدم في مصر بمجالات البحث الجنائي وحراسة الشخصيات المهمة وعمليات الأمن الداخلي، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية.

وأوضح مصدر مسؤول للوكالة أن هذه الدورة تاتي فى سياق البروتوكل التدريبي مع قوات الشرطة بجمهورية مصر العربية حيث شملت بعثة الشرطة الى جمهورية عدد 15 ضابط و90 فرد من الرتب الأخرى.

وتختص الدورة بأعمال دورة البحث الجنائي والتخطيط ودورة التخطيط لإدارة مسرح العمليات القتالي في المناطق المفتوحة بجانب عدد 5 متدربين في دورة أعمال حراسة الشخصيات المهمة.

وتستمر مدة التدريب 3 اسابيع وفق المخطط التدريبي تتخللها العديد من المناشط المصاحبة في المجالات الرياضية والثقافية وتدريبات الرماية علي عدد من أنواع الأسلحة بجانب البرامج والأنشطة السياحية.

وتم ابتعاث هذه القوة بإشراف الفريق شرطة حقوقي عنان حامد رئيس هيئة التدريب ومدراء الإدارة العامة لتدريب الضباط والإدارة العامة لتدريب الصف والجنود ودعم مباشر من رئاسة قوات الشرطة.