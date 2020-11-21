طاقة

السودان يخفض سعر البنزين

سعر البنزين الحكومي المدعوم سينخفض من 56 جنيها إلى 54.7 جنيه للتر.
المال - خاص 1:44 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20 1:44 ص, الأحد, 22 نوفمبر 20

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أعلن السودان، مساء السبت عن قائمة أسعار الوقود والتي اشتملت على تخفيض أسعار البنزين والجازولين، بحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية.

وقال وزير الطاقة والتعدين خيرى عبد الرحمن إنه تقرر خفض أسعار الوقود حيث يصبح سعر البنزين التجاري 106 جنيهات للتر (1.93 دولارا) بدلا من السعر السابق البالغ 120 جنيها سودانيا للتر، بانخفاض 14 جنيها للتر.

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وأضاف عبد الرحمن أن سعر الجازولين انخفض من 106 جنيهات للتر إلى 99 جنيهاً،

وتابع الوزير أن سعر البنزين الحكومي المدعوم سينخفض من 56 جنيها إلى 54.7 جنيه للتر.

يشار إلى أن عبد الرحمن كان أعلن في 27 أكتوبر الماضزيادة أسعار الوقود المحلية لمثليها بأثر فوري.

وأبلغ الوزير في مؤتمر صحفي أن الجازولين سيباع مقابل 46 جنيها للتر، والبنزين بسعر 56 جنيها للتر، فيما كان سعر البيع السابق 23 و28 جنيها على الترتيب.

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فيما أعلن وقتها أن سعر لتر الجازولين التجاري سيبلغ 106 جنيهات و120 جنيها للبنزين.

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بقلم المال - خاص

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