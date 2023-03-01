السودان يخفض أسعار البنزين اعتبارا من السبت

أعلنت وزارة الطاقة والنفط تعديل أسعار المنتجات البترولية اعتبارا من صباح يوم السبت 4-3-2023، وذلك في إطار سياسة الوزارة في المراجعة الشهرية لأسعار المحروقات حسب الأسعار العالمية للمنتجات البترولية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وقررت الوزارة أن يكون سعر البيع بمحطات الخدمة البترولية بولاية الخرطوم على النحو التالي: سعر لتر البنزين (520) جنيها، مقارنة بـ 547 الشهر الماضي، وسعر لتر الجازولين (600) جنيه مقارنة بـ(628) جنيها.

ونوهت إلى أن هذه الأسعار غير شاملة رسوم ولاية الخرطوم (8) جنيهات على اللتر، وستكون تسعيرة ولاية الخرطوم مرجعية لكل ولايات السودان.