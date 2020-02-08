السودان يتخذ إجراءات عاجلة لمعالجة نقص الخبز والوقود

وقف الاجتماع أيضا على أسباب النقص الحاد في الخبز المتمثلة في انخفاض إنتاج المطاحن من الدقيق من 100 ألف جوال إلى حوالي 53 ألف جوال.

عقد رئيس مجلس وزراء السودان الدكتور عبدالله حمدوك اجتماعاً طارئاً لمجلس وزراء مصغر ضم وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الإقتصادي والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة.

تفاصيل اجتماع حمدوك لبحث أزمات عاجلة في السودان

بحث الاجتماع الذي عقد السبت، قضايا معاش الناس وخاصة موقف الإمداد والتوزيع لسلعتي الدقيق والمواد البترولية، وفق ما نقلته وكالة أنباء السودان .

ووقف الاجتماع أيضا على أسباب النقص الحاد في الخبز المتمثلة في انخفاض إنتاج المطاحن من الدقيق من 100 ألف جوال إلى حوالي 53 ألف جوال.

ووفق المصدر، اطلع الاجتماع علي نتائج اجتماعات وزير الصناعة والتجارة مع أصحاب المطاحن.

وتم الاتفاق على معالجة الموقف خلال اليومين القادمين وارتفاع الانتاج اليوم إلى 72 ألف جوال.

واطمأن الاجتماع علي موقف واردات القمح من الخارج للثلاث أشهر القادمة.

وفي هذا الصدد، أعرب الاجتماع عن تقديره لمجهودات لجان المقاومة بالأحياء في المساهمة والرقابة علي توزيع الدقيق والخبز.

وناقش الاجتماع المعاناة التي يتكبدها المواطنون للحصول علي المواد البترولية والأسباب التي أدت إلى ذلك وهي تعطل جزئي في خطوط أنابيب خام البترول الذي أدى لتوقف ثلثي طاقة مصفاة قري للبترول إلي جانب تأخر وارد المواد البترولية، وفق المصدر.

أبرز نتائج الاجتماع الطارئ تتضمن تحقيق فوري في تعطيل خط الأنابيب

وأوضحت وكالة أنباء السودان أن الاجتماع خلص إلي الإجراءات التالية:-

إجراء تحقيق فوري في مسببات العطل الجزئي في خط الانابيب ومحاسبة كل من تسبب في معاناة المواطن.

توجيه وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي لتأمين الموارد المالية الكافية والمطلوبة لمقابلة احتياجات البلاد لمدة عام.

وجه الاجتماع وزارتي المالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين للاسراع باجراءات تخليص البواخر الاربع التي وصلت ميناء بورتسودان.

التأمين علي اجراءات وزارة الطاقة والتعدين بترشيد حصص توزيع المحروقات علي كل المركبات العامة والخاصة.

قرر الاجتماع تشكيل لجنة من وزراء شؤون مجلس الوزراء والمالية والتخطيط الاقتصادي والطاقة والتعدين والصناعة والتجارة تكون في حالة انعقاد دائم لمتابعة الازمة وتنفيذ القرارات المتخذة.

وتشكلت حكومة حمدوك في أغسطس الماضي بعد أشهر من احتجاجات ضد زيادات أسعار الوقود والخبز ونقص السيولة والتي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل 2019.

وفي نوفمبر الماضي، قال وزير المالية السوداني إبراهيم البدوي لرويترز إن بلاده تحتاج إلى ما يصل لخمسة مليارات دولار دعما للميزانية لتفادي انهيار اقتصادي وإنها ستدشن إصلاحات بعد الإطاحة بعمر البشير