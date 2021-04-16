سيـــاســة

«السودان مستعد للدفاع عن أراضيه».. البرهان يؤكد التمسك باتفاق ملزم بشأن سد النهضة

أشار إلى أن السودان سيدافع عن أراضيه ومستعد لذلك تمامًا
المال - خاص 11:21 م, الجمعة, 16 أبريل 21 11:21 م, الجمعة, 16 أبريل 21

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قال رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إن العلاقة بينه ورئيس مجلس وزراء الحكومة الانتقالية الدكتور عبد الله حمدوك تسير بصوره طبيعية، ولا يوجد ما يعكر صفوها، وهي تصب في مصلحة الشعب السوداني.

وقال البرهان، اليوم الجمعة، إن علاقات السودان مع الولايات المتحدة الأمريكية تسير بشكل وثيق أمنيا واستخباراتيا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

وأكد رئيس مجلس السيادة ضرورة جمع كل السلاح الذي بيد المواطنين ليكون في أيدي الاجهزة الامنية المختلفة.

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وأضاف أن هناك اتفاق على مثول الرئيس السابق امام المحكمة الجنائية الدولية احقاقا للعدالة، وفيما يتعلق بالترتيبات الامنية قال ان الوضع الاقتصادي الراهن يسهم في تعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية في ازمانها.

وأشار البرهان إلى أن وفدا من دولة اسرائيل زار الخرطوم مرة واحدة، وان السودان لم يقم بمبادرة لزيارة إسرائيل، مشيرا الى ان حدود علاقات السودان مع إسرائيل تتمثل في الأمن ومكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

وفيما يتعلق بالعلاقات مع جمهورية مصر العربيه، قال سيادته إنها علاقات راسخة وقديمة تمتد لتاريخ طويل بين البلدين في مختلف المجالات.

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وعن سد النهضة قال البرهان إن لدينا رأيًا واضحًا، وهو أن يكون هناك اتفاق مكتوب وملزم يختص بملء السد في مراحله المختلفة، وأشار إلى أن السودان سيدافع عن أراضيه ومستعد لذلك تمامًا.

وتأسف البرهان للتصعيد مع دولة إثيوبيا، وقال إن أراضي الفشقة سودانية بحكم الوثائق، مناشدًا إثيوبيا الانسحاب من الأراضي السودانية، ومؤكدا الاستعداد للتنسيق بشأن الحدود.

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وقال رئيس مجلس السيادة إن الجيش لا يحتكر الاقتصاد، وكل مقدراتنا المالية تحت تصرف السودان.

وعن الجانب الرياضي قال البرهان ان السودان بدأ التعافي رياضيا مقدما مباركته لتأهل المنتخب السوداني للنهائيات الأفريقية.

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بقلم المال - خاص

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